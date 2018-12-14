علماء: الأبقار ساعدت في بناء ستونهنج

ربما قامت الأبقار بسحب الأحجار الضخمة إلى الجزر البريطانية.

ذكرت "DailyMail" أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن حركة الأنهار الجليدية هي التي دفعت الألواح الحجرية الضخمة إلى بعد 256 كيلومترا عن موقعها الأصلي. وأظهرت الدراسة الجديدة أن الناس استخدموا الماشية لنقل الأحمال الثقيلة منذ 8000 سنة.

واكتشف علماء الآثار من كلية لندن الجامعية أن العظام الموجودة في أرجل الأبقار في العصر الحجري الحديث تبين هذا، وتؤكد استخدامها "كقوة دفع حية".

واستخدمت الأبقار في البلقان في العصر الحجري الحديث لأغراض أكثر حداثة.

ويعتقد أن استخدام الماشية يرجع إلى الحاجة إلى إنشاء مستوطنات من الخشب المقطوع ونقله إلى أماكن مختلفة. يكشف استخدام الحيوانات في هذه الفترة من تاريخ العصر الحجري الحديث عن احتمال استخدامها لنقل حجارة ستونهنج، التي تأسست حوالي 5000 قبل الميلاد.

وفقا للخبراء، إذا ثبت أن هذا الاستنتاج صحيح بالنسبة لمواقع أخرى، فإن ذلك سيكون مهم لمعرفة كيفية استخدام الحيوانات في العصر الحجري الحديث.