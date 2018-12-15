شاي أم قهوة... العلماء لهم رأيهم

تختلف المشروبات الساخنة حول العالم وتتعدد إلا أنه يبقى أشهرها الشاي و القهوة، فمواطنوا الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل وألمانيا يفضلون القهوة، في الوقت الذي يفضل فيه سكان روسيا والصين الشاي.

تفضيل الشعوب لمشروب على آخر دفع العلماء ليقولوا كلمتهم في ذلك، فلم تعد الخلفية التاريخية والاختلاف في العقلية لدى الشعور هي السبب لتفضيل مشروب على آخر فحسب.

© Fotolia / Kaspars Grinvalds العلماء يشرحون لماذا لا يتوجب على الحوامل شرب القهوة

فبحسب العلماء فإن الاختيار بين الشاي و القهوة يكمن في الجينات.

فبحسب باحثيين من جامعة هارفارد الأمريكية، فإن الاختلافات الجينية هي التي تحدد نوع المشروب المفضل، حيث تم إكتشاف طفرتين في جينات تحمل اسم "CYP1A2 و AHR" ولها دور كبير في طلب الكافيين.

وفي عام 2011، أجرت مجموعة من العلماء دراسة شملت 47 ألف شخص، وجدوا من خلالها أن الناقلات الجينية لهؤلاء الأشخاص تستهلك يوميا مامقداره 40 ميكروغرام من الكافيين.

ليكتشف العلماء بعد 3 سنوات ستة جينات مرتبطة بإدمان الكافيين، حيث أجرى العلماء دراسة لـ120 ألف شخص عثروا فيها على هذه الجينات.

وعثر العلماء على أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يوميا من القهوة لديهم حساسية عالية من الكافيين في الوقت الذي يشعرون فيه بشدة بطعم الكينين الموجود، ويشربون في المتوسط كميات أقل من الكحول.

وبحسب علماء من جامعة برشلونة فإن تفضيل مشروب على آخر يعتمد أيضا على جنس الشخص، بالإضافة لتأثير الكافيين على الرجال بشكل أسرع منه على النساء.

وفي دراسة سويدية توصل فيها العلماء الى أن النساء اللوتي يشربن 3 أكواب يوميا من القهوة أو أكثر يحدث لهم مشاكل في الجين "CYP1A2" و الذي يؤثر بشكل كبير على الهرمونات النسائية وإفرازها ويقلل من حجم الثدي نتيجة لتأثيره على هرمون الإستروجين.