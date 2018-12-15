"ناسا" ترسل الديدان إلى الفضاء بهدف علمي

على طريقة أفلام الخيال العلمي، بدأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إرسال ديدان للفضاء الخارجي، في الرحلات الفضائية التي يقوم بها الرواد.

فبحسب موقع "Tech Engage" فإن العلماء التابعين للوكالة قرروا إرسال ديدان للفضاء لمنع الرواد من فقدان وزنهم.

فالبنية الجسدية لرواد الفضاء تتغير من حيث الوزن و الطول أثناء وجودهم خارج نطاق الجاذبية، حيث من الممكن أن يخسر رواد الفضاء 40% من وزنهم في رحلة تستغرق 6 أشهر.

الديدان التي أرسلت للفضاء تتميز بصغر حجمها ولايمكن رؤيتها إلا تحت المجهر، وتعرف باسم "الربداء الرشيقة" وهي من أنواع الديدان الإسطوانية الشفافة.

وتتميز بخصائص حيوية مشابهة للإنسان، الأمر الذي سيساعد على دراسة المتغيرات التي تطرأ على أجساد رواد الفضاء أثناء تحليقهم.

وتتشارك وكالة الفضاء الأمريكية هذا المشروع العلمي مع شركة "Space Tango"، إحدى الشركات المتخصصة في أبحاث ودراسات الفضاء، وسبق وإن ساعدت بزراعة نبات القنب على متن محطة الفضاء الدولية.