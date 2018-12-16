"إنستغرام" تجهز أدوات استثنائية لفئة مختارة من مستخدميها

كشفت تقارير إخبارية عن أن تطبيق التراسل المصور "إنستغرام" يجهز تحديثا جديدا يحوي عدد من الأدوات الاستثنائية، التي ستكون مخصصة لفئة مختارة من مستخدميها.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "إنستغرام" يجهز لإطلاق نوع جديد من الحسابات سيطلق عليه "حسابات المبدعين".

وسيتم تخصيص حسابات المبدعين على " إنستغرام " لفئة محدودة من المشاهير، والذي سيوفر لهم أدوات خاصة تلبي احتياجاتهم بصورة أكبر من الحسابات العادية.

وسيوفر "إنستغرام" للمشاهير خواص وتقنيات جديدة في مشاركة ونشر الصور ومقاطع الفيديو.

وسيكون ذلك الحساب مختلفا عن الحسابات الأخرى، التي سبق وأطلقتها "إنستغرام" في وقت سابق، وأطلقت عليها "حسابات الأعمال التجارية" التي خصصتها للشركات والمؤسسات.

Newsflash! Instagram is testing Creator Accounts for high-profile influencers to give them more control over their accounts and offer more in-depth analytics over their follow counts https://t.co/6kF23tF8HG #instagram #InfluencerMarketing #socialmedia pic.twitter.com/bp9ePomLy9 — Leapfrogg (@leapfrogg) December 13, 2018

كما سيتضمن "حساب المبدع" على إنستغرام مرشحات جديدة للرسائل المباشرة، كما ستجعلهم يصلون بصورة أسرع لمن يتابعونهم ومن توقفوا عن متابعتهم.