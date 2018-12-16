7 "أسلحة" تجهزها "واتسآب" لمستخدميها في 2019

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" لإطلاق جملة واسعة من التغييرات الثورية خلال عام 2019 المقبل، وينوي تسليح مستخدميه بـ"7 أسلحة" رئيسية.

ونشر موقع "مترو" التفاصيل الكاملة للأسلحة السبعة، التي تنوي "واتسآب" دعم مستخدميها بها، خلال الأسابيع المقبلة.

معظم تلك الأسلحة يختبرتها " واتسآب " خلال الشهور الماضية، وموجودة على نسخة "واتسآب بيتا"، لكن من المتوقع طرحها رسميا لكل المستخدمين خلال عام 2019 المقبل.

وجاءت تلك الأسلحة عن النحو التالي:

1- رسائل صوتية متتابعة

يستعد "واتسآب" لأن يوفر لكل مستخدميه تقنية جديدة ثورية، ستسمح بتشغيل الرسائل الصوتية تلقائيا الواحدة تلو الأخرى دون الحاجة إلى تشغيل كل واحدة على حدة.

وتختبر "واتسآب" منذ فترة تلك التقنية على نظام تشغيل "آي أو إس"، ومن المقرر أن يتم دعم نظام "أندرويد" خلال عام 2019.

2- دارك مود

دوما ما تسبب مشاهدة تطبيقات التراسل والدردشة ليلا أزمة كبيرة للمستخدمين، لذلك من المتوقع أن يوفر "واتسآب" رسميا "الوضع المظلم" أو "دارك مود" لمستخدميه، والذي يدعم المشاهدة الليلية الصحية لمستخدميه.

وتختبر "واتسآب" التقنية الجديدة منذ فترة، ومن المتوقع أن يتم دعمها رسميا لكافة المستخدمين في مطلع عام 2019 المقبل.

Facebook Messenger is testing Dark Mode in the new UI



previously: https://t.co/vT6WoKikPm pic.twitter.com/A6ETE45BPN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 5, 2018

3- الصور في الصور

دوما ما كان يظهر أي رسالة عبر "واتسآب" تحتوي على مقطع فيديو من يوتيوب أو فيسبوك على شكل رابط.

لكن التحديث المرتقب الذي أطلق عليه "الصور في الصور"، سيجعل مقاطع الفيديو على يوتيوب وفيسبوك تظهر في صورة من داخلها مربع الفيديو، لكي يمكن مشاهدته دون مغادرة تطبيق "واتسآب" الرئيسي.

© AP Photo / Karly Domb Sadof "واتسآب" تحذر: خدعة عمرها عامين تشكل التهديد الأخطر على هاتفك

في حال رغبة أي مستخدم فى إجراء مكالمة جماعية، ينبغي عليه بدء محادثة مع شخص واحد، ثم إضافة آخرين، لكن "واتسآب" أضافت خاصية جديدة توفر زر جديد يسمح بالبدء بمكالمة جماعية سريعة لتوفير الجهد والوقت.

5- معاينة الوسائط

رغم بساطتها إلا أنها مفيدة جدا، يجهز "واتسآب" لتحديث جديد يتيح لمستخدميه بمعاينة أي وسائط من "صور وفيديوهات" من خيار الإشعارات، دون فتح الوسائط نفسها، وهو ما سيساعد المستخدم في توفير البيانات الخاصة بهاتفه.

6- رموز QR

تسمح الرموز QR الجديدة التي تخصصها "واتسآب" للمستخدمين لإمكانية مشاركة الأرقام بسرعة وأمان وخصوصية مع الأخرين.

WhatsApp Releases New Version of Beta for Windows Phones, and Will Soon Introduce a Few New Features (Jan-2017) https://t.co/fbKMaw0caA pic.twitter.com/4mrJle2442 — Bots by VB (@BotsbyVB) January 10, 2017

7- تغيير الحالة

هذا التحديث يشبه بصورة كبيرة تقنية "القصص" الموجودة على "سناب شات"، والتي تسمح للمستخدم بنشر مقاطع فيديو أو صور أو ملفات صور متحركة GIF تختفي بعد 24 ساعة فقط.

ولكن أزمة تلك التقنية أن "واتسآب" تخطط لأن تكون أداة لنشر الإعلانات على حسابات المستخدمين.

وستظهر تلك التقنية الجديدة في مطلع 2019، وفقا لتصريحات المدير السابق لواتسآب، بريان آكتون، التي قال فيها إنها كانت سبب لتركه منصبه في الشركة.