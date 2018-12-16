مقاضاة "أبل" بسبب كذبها على مستخدمي هواتف "آيفون" الجديدة

تواجه شركة "أبل" الأمريكية أول دعوى قضائية، بسبب هواتفها الجديدة "آيفون X"، و"آيفون XS"، و"آيفون XS ماكس".

وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصص إلى أن شخصين رفعا دعوى قضائية ضد "أبل" ، واتهاماها بالكذب على عملائها بشأن هواتف "آيفون" الجديدة.

© AP Photo / Mark Lennihan فضيحة "آيفون" توقع "آبل" في أسوأ أزمة في تاريخها

وأدعى كريستيان سبونتشادو وكورتني ديفيس، أن "أبل" كذبت على عملاء " آيفون "، فيما يتعلق بوحدات البيكسل الخاصة بالشاشات اللمسية من نوع OLED لهواتف "آيفون X"، و"آيفون XS"، و"آيفون XS ماكس".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الجزئية في شمال كاليفورنيا حكمها بشأن كذب "أبل" حول هواتف "آيفون" الجديدة، بعدما قال أصحاب الدعوى، إنهم اكتشفوا أن عدد البيكسلات في شاشات هواتف "آيفون" أقل مما أعلنت عنه "أبل".

كما أدعى أصحاب الدعوى القضائية ضد "أبل" أن الشركة الأمريكية استخدمت صور تسويقية مضللة في ترويجها لهواتف "آيفون" الجديدة، حتى لا تظهر النتوء الخاص بالشاشة اللمسية في الصور التسويقية.

يذكر أن مجلة "فوربس" الأمريكية نشرت تقريرا سابقا تحدثت فيه عن أزمة خطيرة تواجهها "آبل"، بسبب ضعف المبيعات الخاصة بهواتفها "آيفون"، ما دفعها إلى عرض حوافز نقدية جديدة لشرائها.

وفي محاولة لتدارك الأمر، عرضت "آبل" حوافز نقدية تصل إلى 100 دولار أمريكي في حالة قرر أي صاحب "آيفون" ترقية هاتفه إلى النسخة الأحدث.

Apple lied about iPhone X screen size and pixel count, lawsuit alleges https://t.co/q2C6cUfknF pic.twitter.com/ZVTztMNxfu — CNET (@CNET) December 16, 2018

وعرضت "آبل" أيضا قسائم تصل إلى 50 دولار أمريكي إضافية في حالة قرر أي مستخدم شراء أي هاتف من الجيل القديم لهواتف "آيفون".

كما قررت "آبل" أيضا الاعتراف بعيوب الصناعة في بعض هواتفها "آيفون X"، وما هو أحدث واستدعت حتى الآن هواتف من 4 أجيال من آخر 5 أجيال أطلقتها "آبل".