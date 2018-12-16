على عكس الشائع... خبراء تغذية ينصحون بالأرز لإنقاص الوزن

وجد العلماء أن الأرز يعد وسيلة فعالة لإنقاص الوزن الزائد، ووفقا لهم، فإن الأرز الأسود يساهم بشكل خاص في إزالة الدهون.

أجرى الباحثون تجربة على الفئران المخبرية، حيث قاموا بإضافة الأرز الأسود المطبوخ إلى طعامهم. وبعد ذلك، توقفت عملية تراكم الدهون في الكبد بشكل ملحوظ. حتى لدى مجموعة الفئران التي قاموا بإطعامهم أغذية تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية. كما لاحظ العلماء أيضا انخفاض في مستويات الكوليسترول، وفق موقع "وان".

© Sputnik . Vitaly Timko تحذير من تناول الأرز لما يسببه من مخاطر

ووفقا للعلماء، فإن الأرز الأسود يتمتع بمؤش جلايسيمي منخفض (هو تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من 0 لـ100 بناء على مدى ارتفاع سكر الدم بعد تناولها)، حيث يصل إلى 42.3 نقطة، بينما الأرز الأبيض يتمتع بـ64 نقطة وهو تقريبا مثل البطاطا.

كما نصح الخبراء بعدم تناول الأرز الأبيض للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

وأشار العلماء أن التناول المفرط للأرز الأبيض يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومتلازمة أيضية (هي مزيج من الاضطرابات الصحية تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة).

ونصح العلماء الأشخاص الذين يتابعون وزنهم بشكل منتظم، تحويل الأرز الأبيض إلى الأسود، فإنه يساعد على التخلص من الوزن الزائد على خلاف نظيره الأبيض.