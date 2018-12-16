الكشف عن 5 طرق الأكثر شهرة لاختراق الهواتف الذكية عليك الحذر منها

في وقتنا الحاضر يمكن للقراصنة اختراق الهواتف الذكية بكل سهولة ويسر، حيث قام الخبراء بذكر الطرق الأكثر شهرة لاختراق الهواتف الذكية، وعليك كمستخدم الحذر منها، لعدم تعريض نفسك للاختراق.

الطريقة الأولى، وهي الطريقة التي يستخدمها أغلب القراصنة، اختراق الهاتف عندما يتصل عن طريق شبكة "الواي فاي" اللاسلكية، حيث تعد قناة اختراق مفضلة للحصول على المعلومات والبيانات الشخصية للمستخدم، وفق موقع "وان".

الطريقة الثانية، وهي اختيار كلمة المرور، حيث يتم استخدام هذه الطريقة منذ القدم، ويمكن أن تكون بشكل يدوي أو باستخدام برامج متخصصة بذلك لفك تشفير الهاتف.

وفي كثير من الأحيان يقوم القراصنة بمشاهدة كلمة السر عند وضعك إيها على هاتفك، حيث عندما يقوم المستخدم بوضع كلمة السر يكون ذلك واضحا للعيان، أو في بعض الأحيان يقوم القراصنة باستخدام كاميرات للحصول على المعلومات التي يريدونها.

كما أن الحماية عن طريق بصمة اليد لم تعد من الطرق الموثوق بها، حيث يمكن للقراصنة بكل سهولة التغلب عليها، ولكن في أغلب الأحيان يكون السبب في ذلك هو أخطاء المستخدم، على سبيل المثال عندما يرسل هاتفه إلى الصيانة لإصلاحه في مراكز غير معتمدة، حيث يعرض هاتفه للقرصنة بشكل كامل.