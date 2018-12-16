فوائد وأضرار ارتداء الخواتم... من تحسين عمل القلب إلى الأمراض الجنسية

أعد موظفو جامعة كانساس تقريرا وتحدثوا عن فوائد وأضرار ارتداء الخواتم. وفقا لهم، بدأ الأشخاص في ارتداء هذه المنتجات المعدنية ليس فقط للزينة.

لاحظ العلماء أن ارتداء خاتم الزواج ليس بالصدفة، فإنه يدعم الرغبة الجنسية طوال حياة الشخص. ومع ذلك ، يمكن أن يعمل بشكل عكسي في حال عدم خلعه من فترة لأخرى، وفق موقع "وان".

يوصي الخبراء بإزالته في الليل. خلاف ذلك، يمكن للشخص مواجهة مشاكل صحية، فضلا عن اختلال في الوظائف الجنسية، وذلك في حال كان الخاتم ضيقا.

وأضاف الخبراء إلى أنه إذا ما ارتدى الشخص الخاتم على الأصبع الصغير، فإن ذلك يؤدي إلى تحسين عمل المعدة والأمعاء، بينما لو تم ارتداؤه في الإصبع الوسطى، فذلك يؤدي إلى تقوية القلب والأوعية الدموية.

كما يمكن للشخص إرتداء الخواتم على جميع الأصابع في نفس الوقت، ولكن في نفس الوقت يمنع فعل ذلك أكثر من 5 ساعات يوميا، حيث يمكن التعرض إلى فشل في القلب ونوبات الربو.