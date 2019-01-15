رسائلك الخاصة قد تنشر كلها دفعة واحدة على "واتسآب"

يبدو أن "الشبح" الذي يواجه الجميع هو أن يتم نشر رسائلهم الخاصة كلها دفعة واحدة، لكن يبدو ان كل مستخدمي "واتسآب"، باتوا معرضين لهذا الخطر الداهم.

ونشر موقع "غليتشيد" التقني تقريرا حول اكتشاف ثغرة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، تهدد الرسائل الخاصة لكل مستخدميها.

© REUTERS / Thomas White "واتسآب" يستعد لتعميم ميزة تحميك من عيون زوجتك

ونقل الموقع عن آبي فولر، المهندسة التقنية في شركة أمازون، قولها إنها اكتشفت مشكلة تقنية في " واتسآب " تتعلق بإمكانية الكشف عن أرشيف كل أرشيف الرسائل الخاصة لأي مستخدم.

وتظهر تلك المشكلة التقنية، حينما يقوم أي مستخدم بإعداد هاتف جديد لحساب "واتسآب" باستخدام رقم جديد، ولكن يمكن من خلال تلك الثغرة كشف جميع الرسائل المؤرشفة لمستخدم آخر عبر "واتسآب".

وأوضحت "الأزمة أنه كان هاتف جديد تماما، لم استخدم لا نفس الخط الخاص بحساب واتسآب هذا مثلا، ولم يكن حتى يمتلك أي نسخة احتياطية على هذا الرقم على الإطلاق".

وتعرض تلك الثغرة كافة الدردشات السابقة على "واتسآب" لأي أرقام سابقة للمالك الجديد للهاتف، حتى لو كانت تلك الأرقام لم تعد في حوزته من الأساس.

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ويتجاهل هذا الأمر، تعليمات سبق وأعلنت عنها "واتسآب" متعلقة بأنها تمسح سجل الدردشات بعد 45 يوما فقط من عدم استخدام رقم الهاتف.