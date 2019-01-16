تسجيل
14:51 16 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    كلب

    العلماء ينصحون مرضى السكري بتربية الكلاب

    © Photo / Pixabay
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10

    يعتبر مرض السكري أحد الأمراض الأكثر شيوعا في العالم، فبحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية يعاني حوالي 340 مليون شخص في العالم من هذا المرض، ويضطر معظم المصابون بهذا المرض إلى أخذ اثنين أو حتى خمس حقن من الأنسولين يوميا من أجل تثبيت مستويات السكر في الدم.

    يصنف الأنسولين على أنه العلاج الأكثر تداولا بين مرضى السكري، إلا أنه يعتبر هرمونا خطيرا في حال تم تناوله بجرعات كبيرة فقد يؤدي إلى وفاة المريض.

    دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية
    © flickr.com/ Alisha Vargas
    "كوكتيل" يحمل بشرى لمرضى السكري

    قام فريق من العلماء البريطانيين بمراقبة حياة بعض المرضى الذين يعانون من هذا المرض، هؤلاء المرضى امتلكوا في منازلهم كلابا مدربة.

    لتكون المفاجئة، حيث لاحظ العلماء وجود تحسن كبير في حياة المرضى، حيث تقوم الكلاب بتحذيرهم من نوبات السكري و نقصه في الدم، بحسب مانشرت مجلة "PLoS One".

    وقال نيكولا روني، من جامعة بريستول البريطانية، بأن الكلاب تقوم بتحذير المرضى من هذه النوبات من خلال الشعور بتغير رائحة الشخص المريض في حال حصول النوبات السكرية.

    وراقب العلماء حياة 27 شخصا مصابا بمرض السكري على مدار 12 أسبوعا، طالبوا فيها المرضى بتسجيل ردات فعل الكلاب قبل الشعور بنوبة السكري و تغير تصرفات الكلاب في هذه الأوقات.

    وجائت النتائج بقدرة الكلاب بنسبة 83 في المئة على تحديد زمن هذه النوبات و تحذير أصحابها.

    الأمر الذي أكد عليه روني، قائلا بأن العلاقة بين الشخص المريض وكلبه تساهم بدرجة كبيرة في تحذيره من اقتراب موعد النوبة أو اختلاف نسبة السكر في الدم، نظرا لما تتمتع به الكلاب من قدرة عالية على الشم تجعلها تشعر بأي تغير يصيب جسم المريض.

    انظر أيضا:

    طريقة جديدة تغني مرضى السكري عن الإنسولين
    الإصابة المبكرة بالنوع الأول من السكري تزيد مخاطر أمراض القلب
    الكلمات الدلالية:
    أنسولين, مرض السكري, دواء, علاج, كلاب, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    دمية باربي بعد الاستحمام وتنشيف شعرها
    الدمية الأكثر شهرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ60
    قانون حماية السامية...فقط لليهود والذين يحبون أمريكا
    قانون حماية السامية... للذين يحبون أمريكا
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك