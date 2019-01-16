العلماء ينصحون مرضى السكري بتربية الكلاب

يعتبر مرض السكري أحد الأمراض الأكثر شيوعا في العالم، فبحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية يعاني حوالي 340 مليون شخص في العالم من هذا المرض، ويضطر معظم المصابون بهذا المرض إلى أخذ اثنين أو حتى خمس حقن من الأنسولين يوميا من أجل تثبيت مستويات السكر في الدم.

يصنف الأنسولين على أنه العلاج الأكثر تداولا بين مرضى السكري، إلا أنه يعتبر هرمونا خطيرا في حال تم تناوله بجرعات كبيرة فقد يؤدي إلى وفاة المريض.

قام فريق من العلماء البريطانيين بمراقبة حياة بعض المرضى الذين يعانون من هذا المرض، هؤلاء المرضى امتلكوا في منازلهم كلابا مدربة.

لتكون المفاجئة، حيث لاحظ العلماء وجود تحسن كبير في حياة المرضى، حيث تقوم الكلاب بتحذيرهم من نوبات السكري و نقصه في الدم، بحسب مانشرت مجلة "PLoS One".

وقال نيكولا روني، من جامعة بريستول البريطانية، بأن الكلاب تقوم بتحذير المرضى من هذه النوبات من خلال الشعور بتغير رائحة الشخص المريض في حال حصول النوبات السكرية.

وراقب العلماء حياة 27 شخصا مصابا بمرض السكري على مدار 12 أسبوعا، طالبوا فيها المرضى بتسجيل ردات فعل الكلاب قبل الشعور بنوبة السكري و تغير تصرفات الكلاب في هذه الأوقات.

وجائت النتائج بقدرة الكلاب بنسبة 83 في المئة على تحديد زمن هذه النوبات و تحذير أصحابها.

الأمر الذي أكد عليه روني، قائلا بأن العلاقة بين الشخص المريض وكلبه تساهم بدرجة كبيرة في تحذيره من اقتراب موعد النوبة أو اختلاف نسبة السكر في الدم، نظرا لما تتمتع به الكلاب من قدرة عالية على الشم تجعلها تشعر بأي تغير يصيب جسم المريض.