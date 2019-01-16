مفاجأة "لا يمكن التفكير فيها" تنتظر عشاق "آيفون" خلال 2019

كشفت تقارير إخبارية عديدة أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز مفاجأة وصفت بأنه "لا يمكن التفكير فيها على الإطلاق"، تنتظر كل عشاق هواتف "آيفون" خلال عام 2019 الجاري.

ونشر موقع "بي جي آر" التقني المتخصص تقريرا تضمن التسريبات الأكثر مصداقية، حول النسخة المرتقبة من هاتف "آيفون 11"، المنتظر أن تخرج للنور خلال عام 2019.

© REUTERS / EDGAR SU تسريبات إعلامية..."آيفون" جديد بثلاث كاميرات

وتضمنت تلك التسريبات مفاجآت عديدة، تجهزها أبل لعشاق هواتف آيفون ، والتي جاءت على النحو التالي:

— ستتخلى أبل عن الموصل أو الكابل الضوئي، الذي سبق وطرحته الشركة الأمريكية في نسخ سابقة وجعلت جميع ملحقات آيفون السابقة عديمة الفائدة، وستلجأ بدلا منه بكابل أو موصل من نوع USB-C.

— ستطلق أبل هاتف "آيفون 11" لأول مرة بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، ويتم حاليا اختبار تقنيات جديدة عليها، بحيث تكون الصور أكثر دقة.

— ستدعم "أبل" هاتف "آيفون 11" أيضا بشبكة "إنترنت لاسلكي" (واي فاي) أسرع بصورة كبيرة، أطلقت عليه اسم "واي فاي 6"، أو أيضا دعمه بمنظومة الجيل الخامس للاتصالات "جي 5".