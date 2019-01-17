اللحوم النباتية تنتشر في الأسواق الإسرائيلية

تم اختبار اللحوم النباتية الجديدة في المطاعم، قبل قرار بيعها في المتاجر المحلية.

© Fotolia / Puhhha العلماء يكشفون خطورة تناول اللحم الأحمر

تبلغ تكلفة المنتجات الجديدة عشرة دولارات، مقابل 250 غراما، ومن خصائص اللحم النباتي أن لديه رائحة مماثلة للحم العادي وحتى أنه ينزف بعصير الشوندر أحمر اللون، ولا يحتوي الكولسترول، وفول الصويا أو الغلوتين على الإطلاق، وكمية الدهون المشبعة ليست سوى خمسة غرامات.

ويعتبر هذا المنتج واحد من البدائل المماثلة للحوم النباتية التي ستطرح في السوق قريبا، وتعمل العديد من الشركات الناشئة بإنتاج نظائر للحوم الحيوانية.

وأصبح البروفيسور يعكوف ناخميس، مدير مركز التكنولوجيا الحيوية في جامعة القدس ومؤسس شركة Future Meat Technologies، أحد المطورين، الذي اقترح زراعة اللحوم الصناعية في المفاعلات الحيوية التي تحاكي فسيولوجيا الحيوان.

وتؤمن شركة البروفيسور، للمزارعين الخلايا الحيوانية والمغذيات والمعدات الخاصة لزراعة الأنسجة، وبعد أن ينمو النسيج يتم نقله إلى المصانع، حيث يتم تحويله إلى لحم لا يمكن تقريبا تمييزه حتى من حيث الذوق.

والتركيز على المنتوجات النباتية لا يعني التوقف عن تربية الحيوانات، لكن المفاعلات الحيوية ستساهم في تقليص عدد حظائر البقر، ومن جهة أخرى ستتاح الفرصة للنباتيين تذوق شريحة لحم دون تغيير لمبادئهم.