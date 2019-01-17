علماء روس يستخدمون فيروسا لقتل سرطان الدماغ

اختبر علماء من معهد علم الخلايا وعلم الوراثة، التابع لفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، على الفئران طريقة جديدة لعلاج ورم في الدماغ عبر حقنها بفيروس زيكا.

وخلال التجربة، وجد العلماء أن الفيروس يهاجم الخلايا السرطانية ويبطئ نموها، من دون التسبب في ضرر كبير لبقية الجسم. حيث قام العلماء بحقن الخلايا السرطانية تحت الجلد، ويعتزم العلماء تكرار التجربة، ولكن ستكون الخلايا السرطانية في الدماغ، وفق موقع "لايف رو".

وفي حال تأكيد النتائج، فإن هذا سيؤدي إلى إمكانية تطوير استراتيجية علاجية لعلاج أورام الدماغ لدى البشر. وأكد العلماء أن طريقة العلاج هذه لن تكون على مبدأ حقن المريض بفيروس زيكا بشكل كامل، وإنما تطوير عقار يعتمد على الفيروس ولا يشكل أي خطر على جسم الإنسان.

وفي وقت سابق، تمكن فريق دولي بقيادة باحثة مصرية في كلية بايلور للطب، بتطوير استراتيجية جديدة للتغلب على واحدة من العقبات الرئيسة في علاج سرطان الدماغ، وهي الوصول إلى الورم.

حيث أكد أستاذ مشارك في الدراسة، الباحث في مركز العلاج بالخلايا والجينات، التابع لمستشفى تكساس الأمريكي في كلية بايلور للطب، نبيل أحمد، أن الآلية الجديدة تمهد الطريق للخلايا المناعية، وتجعل القضاء على الأورام الدماغية المستهدفة أكثر سهولة.