علماء روس يستخدمون فيروسا لقتل سرطان الدماغ

وخلال التجربة، وجد العلماء أن الفيروس يهاجم الخلايا السرطانية ويبطئ نموها، من دون التسبب في ضرر كبير لبقية الجسم. حيث قام العلماء بحقن الخلايا السرطانية تحت الجلد، ويعتزم العلماء تكرار التجربة، ولكن ستكون الخلايا السرطانية في الدماغ، وفق موقع "لايف رو".
وفي وقت سابق، تمكن فريق دولي بقيادة باحثة مصرية في كلية بايلور للطب، بتطوير استراتيجية جديدة للتغلب على واحدة من العقبات الرئيسة في علاج سرطان الدماغ، وهي الوصول إلى الورم.
حيث أكد أستاذ مشارك في الدراسة، الباحث في مركز العلاج بالخلايا والجينات، التابع لمستشفى تكساس الأمريكي في كلية بايلور للطب، نبيل أحمد، أن الآلية الجديدة تمهد الطريق للخلايا المناعية، وتجعل القضاء على الأورام الدماغية المستهدفة أكثر سهولة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)