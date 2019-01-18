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20:16 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    عملية جراحية

    استئصال ورم يزن 23 كيلوغراما من رحم امرأة

    © Sputnik . Sergey Guneev
    علوم
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    أجرى مجموعة أطباء في الولايات المتحدة عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم نما في رحم امرأة لمدة عشر سنوات

    توجهت بريندا كرينلاند المقيمة في ولايه أيداهو إلى المستشفى بعدما شعرت بألم حاد في بطنها وإحساسها بتدهور صحي مفاجئ، وفقا لما أفاد به موقع"KTVB.com".

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    CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cell
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    وقالت كرينلاند إنها كانت تعاني من الألم عندما تأكل، وكانت تشعر بصعوبة أثناء البلع حتى أصغر لقمة طعام. كما أوضحت المرأة بزيادة وزنها، ولكنها اعتبرت أن هذه التغيرات الجسدية نتيجة انقطاع الطمث.

    وكما أظهر التصوير الشعاعي للورم بجسدها أنه بلغ أحجاما هائلة ما يعيق تدفق الدم إلى الرأس والدماغ والضغط على الأعضاء المجاورة، وأكد الأطباء إنها لو تأخرت بالمجيئ للمشفى لمدة أسبوعين لكن من الصعب إنقاذها.

    أجرى الأطباء عملية جراحية طارئة ناجحة حيث فقدت المريضة بعدها وزنها على الفور، لأن الورم يزن حوالي 23 كيلوغراما. وبعد العملية تحسن حالها.

    وسبب هذا الورم هو التهاب بطانة الرحم وهو التهاب الغشاء المخاطي الداخلي للرحم.

    وقد فوجئ الأطباء بأن لا أحد من أطباء النساء الذي كانت تراجعهم بريندا اكتشف هذا الورم المرض.

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