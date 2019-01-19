أعضاء "زائدة" في جسم الإنسان

عددت باحثة أمريكية حوالي 10 أعضاء لم يعد لها فائدة في جسم الإنسان.

عددت باحثة في جامعة بوسطن في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية دورسا أمير أعضاء في جسم الإنسان اعتبرتها "زائدة" لأنه لم يعد لها فائدة، وكتبت عن هذه الأعضاء على صفحتها على التويتر.

ووفقا للباحثة، فإن أحد هذه الأعضاء في العصعص، والذي اعتبرته دورسا أنه دليل على "أنه يذكر بذيولنا".

Here’s a more obvious one: the tailbone. This is the ghostly remainder of our lost tails, which were useful for balance & movement in trees. We still grow tails as embryos, but then attack and destroy them in the following weeks. Not the most efficient system. (4/8) pic.twitter.com/pmF2lCpnyT — Dorsa Amir (@DorsaAmir) January 15, 2019

وكتبت الباحثة: "حتى الأن لدى الأجنة ينمو ذيل، ولكنه يختفي في غضون بضعة أسابيع".

وكذلك شملت القائمة عضلة راحية، التي لا يملكها 14% من الناس. ومن أجل التحقق من وجودها، فقد يجب تقريب الإبهام من الإصبع الصغير ورفعهما. فإذا ظهر خط رفيع هذا يعني أن العضلة الراحية موجودة. وهي كانت ضروية في الأصل من أجل إمساك فرع الشجر وإخراج المخالب.

Put your hand flat on a surface and touch your pinky to your thumb. Do you see a raised band in your wrist? That there’s a vestigial muscle called the palmaris longus. It used to help you move around the trees. About 14% of us don't even have this muscle anymore. (2/8)￼ pic.twitter.com/ZF3Ta91IGy — Dorsa Amir (@DorsaAmir) January 15, 2019

وكذلك قالت أمير إن نتوء دارون كان يساعد الناس على تحريك أذانهم. وفي الوقت الحالي لا يستطيع أي شخص أن يفعل هذا، لأن هذا العضو فقد قدرته على العمل.

واعتبرت الباحثة أن الجفن الثالث الذي في طرف العين أيضا زائد.