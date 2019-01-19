العلماء يكتشفون "زحل ساخن" في الفضاء

في إحدى الزوايا النائية من الفضاء، اكتشف العلماء كوكبًا شمسيًا "ساخنا" يشبه زحل، وبنفس حجم المشتري تقريبًا.

وفقًا لـ Express ، تم تسمية الكوكب المكتشف حديثًا باسم EPIC 247098361 b ووجده علماء الفلك بمساعدة تلسكوب كبلر 2.0 التابع لوكالة ناسا، والمعروف باسم K2.

© Photo / NASA, JPL-Caltech/Space Science Institute فرص جديدة للحياة على أحد أقمار زحل

ويشبه الكوكب بحجمه كوكب زحل، ولكن أكثر سخونة. إنه حوالي 0.4 كتلة من المشتري وأكبر من زحل بحوالي 33٪.

يبلغ متوسط ​​درجة حرارة EPIC حوالي 757 درجة مئوية، وهي أعلى بكثير من متوسط ​​درجة حرارة زحل (-178).

وكتب الباحثون "نبلغ عن اكتشاف EPIC 247098361 b، باستخدام البيانات الضوئية لقمر Kepler K2 مع الرصدات الطيفية الأرضية".

يشار إلى أن EPIC يدور حول نجم، أكبر بنسبة 19٪ من الشمس. إن كتلة الكوكب أكبر ب 20 مرة من كتلة الأرض، مما يسمح بتصنيفه على أنه كوكب عملاق.

ومراقبة هذا الكوكب مهم لفهم كيفية تشكل الكواكب العملاقة، وكشف المزيد من أسرار الكون.