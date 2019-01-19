هطول أمطار على قمر زحل...هل هي دليل على الحياة هناك

اكتشف علماء وجود مطر على قمر زحل، تيتان، والذي قد يكون بمثابة دليل إضافي على وجود حياة عليه.

وفقا لاكسبرس، تيتان هو أكبر قمر لزحل ولفترة طويلة كان واحدا من المتنافسين الرئيسيين لوجود الحياة عليه. حتى الآن، فإن تيتان هو الجسم السماوي الوحيد في النظام الشمسي، باستثناء الأرض، حيث تعيش أجسام السائلة مستقرة، على الرغم من أن محيطاته تتكون من الإيثان والميثان، وليس الماء. كما أن لديه جوًا سميكًا يمكنه حماية أي سكان محتملين على الكوكب من التوهجات الشمسية الفتاكة.

© Photo / NASA, JPL-Caltech/Space Science Institute فرص جديدة للحياة على أحد أقمار زحل

ويواجه العلماء الآن لغزا جديدا بعد أن تم اكتشاف أن المطر يهطل على زحل. يبحث العلماء عن الغيوم بالقرب من القطب الشمالي لتيتان.

وقال راجاني دهينغرا، أحد مرشحي الدكتوراه في الفيزياء بجامعة أيداهو في موسكو، والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت في مجلة جيوفيزيكال ريسيرتش: كل العلماء الذين يدرسون تيتان ينتظرون بفارغ الصبر أن يرون غيوم وأمطار على القطب الشمالي لتيتان".

ووفقا لدهينغرا، وجدوا ميزة عاكسة في القطب الشمالي في صورة تم التقاطها في عام 2016، مما يؤكد وجود المطر.

وأضاف: "يشبه الأمر النظر إلى رصيف مائي مضاء بالشمس. كما تأكد الغيوم أن تيتان يشهد تغيرات موسمية، وأن الصيف قد بدأ للتو."