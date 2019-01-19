العلماء يحددون سبب ظهور واختفاء ومضات الشمس

توصل مجموعة من العلماء في المركز القومي لبحوث الغلاف الجوي و الفيزياء الفلكية في جامعة ستانفورد، إلى كيفية تشكل ومضات الشمس وزوالها.

أشار العلماء القائمون على البحث الذي درسوا من خلاله عوامل ظهور وإختفاء ومضات الشمس، إلى أن العديد من العناصر الكيميائية تلعب دورا في تشكلها.

فبحسب الدراسة فإن اختلاط العديد من العناصر الكيمايئية داخل النجم يؤدي لحدوث تفاعلات حرارية، تؤدي بدورها لتسريب الألوان كتلك الموجودة في قوس قزح، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويشير الباحثون إلى أن التفاعلات المكثفة والكميات الهائلة من الطاقة ترفع في منطقة الحمل الحراري للشمس (وهي طبقة يتراوح طولها بين 150 إلى 200 ألف كيلومتر تحت الغلاف الضوئي).

وتؤثر هذه الطبقة بشكل مباشر على درجة حرارة انبعاث البلازما، والتي تأخذ بالتوهج مظهرة ألوان أشبه بألوان قوس القزح، وذلك بسبب العناصر الكيميائية وارتفاع درجات الحرارة.

ولاحظ العلماء أن درجات حرارة البلازما المنبعثة من الشمس قد تصل من 1 إلى 10 مليون كلفن.