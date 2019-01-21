بالفيديو... القمر الدموي يقترب من الأراضي الروسية

شهد سكان الجزء الأوروبي الشمالي الغربي من روسيا والأورال وسيبيريا والشرق الأقصى، اليوم الاثنين، أول خسوف كلي للقمر في عام 2019.

وظهر خسوف القمر في روسيا صباح اليوم بتوقيت موسكو واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، حيث ازداد قطر القمر الظاهر بنحو ثمانية في المئة، ولذلك سمي بالقمر العملاق.

وبقي القمر في الجزء الشمالي من ظل الأرض لمدة ساعة وثلاث دقائق، مما أعطاه لون أحمر ولون أحمر داكن وبني.

وذكر الفلكيون أن هناك أربع طرق لمراقبة خسوف القمر، منها مراقبة القمر بالعين المجردة واستخدام المنظار أو التلسكوب أو تصوير الظاهرة الفلكية من خلال عدسات قصيرة البعد البؤري أو الطويلة.

Total eclipse of the moon: A 30-second time-lapse reveals the changing face of the "Super Blood Wolf Moon" pic.twitter.com/nCc56DDtY0 — AFP news agency (@AFP) January 21, 2019

وتمكن الراصدين في وسط وشرق ليبيا ومصر وغرب سوريا وفلسطين ولبنان من رؤية منظر نادر جداً، حيث ترصد الشمس أثناء شروقها والقمر المخسوف كليا في وقت واحد فوق الأفق وهي ظاهرة وبحسب الهندسة السماوية لا يمكن أن تحدث.

وأوضح العلماء، أن عند حدوث الخسوف يفصل بين الشمس والقمر 180 درجة تماما في السماء، ولذلك فإن رؤيتهما سويا في السماء يكون مستحيلا، ولكن ذلك يحدث بسبب الغلاف الجوي حول الكرة الأرضية، فما سيتم رصده صورة للشمس وصورة للقمر تظهر فوق الأفق بواسطة الانكسار الجوي، وهذا يسمح للراصدين على الأرض رؤية الشمس لفترة قصيرة قبل أن تشرق فعليا.

وعلى عكس كسوف الشمس فإن رصد خسوف القمر لا يحتاج لأجهزة رصد خاصة وهو آمن جدا ولا يوجد أي خطر عند رؤيته بالعين المجردة، ولرؤية أفضل يستخدم تلسكوب صغير أو منظار.

During a the total lunar eclipse the night of January 20-21, the moon will be near its closest approach to Earth, making it a “supermoon” — meaning it will appear slightly larger in the sky. https://t.co/NfeiRkfyBd pic.twitter.com/0UGvbKSfay — Vox (@voxdotcom) January 20, 2019

جدير بالذكر أن هذا الخسوف القمري يأتي بعد أسبوعين من كسوف جزئي للشمس حدث في السادس من يناير/كانون الثاني 2019.

وأشار العلماء، أن خسوف القمر لا يؤثر سلبيا على الصحة.

وسيحدث خسوف القمر القادم في 16 يوليو/تموز عام 2019.