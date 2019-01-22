الصين تعلن عن ظهور أول طفل معدل وراثيا لديها

أعلنت وسائل إعلام صينية التوصل إلى إنجاز علمي جديد في الصين سيشكل ثورة في عالم العلوم البشرية من خلال نشوء أول طفل معدل وراثيا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا ) الرسمية أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا بالقضية بسبب مخالفة الطبيب للقوانين المرعية في البلاد، وأكدت بوجود الأم الثانية وأن المرأة ما زالت حاملا.

وقال المحقق المحلي للصحيفة الصينية: "إن الأم الحامل والفتاتين التوأم من الحمل الأول سيخضعن للمراقبة الطبية".

وأشار التحقيق الأولي أن الطبيب خه جيان كوي قام بتنظيم فريق غير مشروع ضمّ موظفين أجانب واستخدم تكنولوجيا غير آمنة وفعالة لتحرير الجينات البشرية بشكل غير قانوني.

واعتبر التحقيق أن الطبيب يسعى إلى تحقيق الشهرة الشخصية واستخدم أموالا مجهولة للقيام بتجاربه المثيرة للجدل.

وصدم كوي المجتمع العلمي، العام الماضي، بعد أن أعلن أنه نجح في تغيير جينات الطفلين التوأمين المولودين في نوفمبر/تشرين الثاني لمنعهما من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وأعلن كوي في "منتدى الجينوم البشري" في هونغ كونغ، أنه كان هناك حمل محتمل آخر يتضمن زوجين آخرين. وأعرب عن فخره بتغيير جينات الأطفال.