حيلة بسيطة تمكن مبرمجا صينيا من سحب مليون دولار نقدا من ماكينات الصراف الآلي

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، القصة الخاصة بالمبرمج الصيني، تشين تشي شنغ 43 عاما، والذي تمكن من سحب أكثر من 7 مليون يوان صيني (حوالي مليون دولار أمريكي) من ماكينات الصراف الآلي التي يشغلها صاحب العمل الخاص به.

© REUTERS / GLEB GARANICH بفضل خدعة... مراهق ينفق 1.6 مليون دولار في 4 أشهر

وكان يعمل المبرمج الصيني لدى بنك "هواشيا" الصيني، واكتشف ثغرة بسيطة، لكنها مكنته من جعل ماكينات الصراف الآلي "بوابة للمال المجاني" له.

ورغم سحبه تلك المبالغ، إلا أن نظام البنك الصيني لم يسجل عمليات السحب، التي تم إجراؤها في منتصف الليل تقريبا.

وأوضح الموقع أن الثغرة تكمن في أنه اكتشف أن نظام تشغيل ماكينات الصراف الآلي يوجد به عطل في منتصف الليل تقريبا، وعند سحب الأموال نقدا تخرج الأموال، ولكن تظهر رسالة أن العملية "فشلت"، فلا تضاف العملية إلى الحساب.

وكرر تلك العملية مرات عديدة، حتى وصل المبلغ الذي سحبه أكبر من 7 مليون يوان صيني.

وقال شنغ إنه بدأ في سحب الأموال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحتى يناير/كانون الثاني 2017، وقام بأكثر من 1358 عملية سحب من دون أن يكتشف النظام المصرفي تلك العمليات.

ولكن البنك اكتشف تلك الثغرة بعدها من خلال مراجعة حساباته، وبالتحقيقات تم التوصل إليه.

Programmer finds ridiculous ATM loophole that let him withdraw $1 million in cash https://t.co/SDsZ2wVvHp pic.twitter.com/2Vn2FfghaW — The Verge (@verge) February 6, 2019

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وأشار الموقع التقني إلى أن البنك الصيني لم يكن يرغب في توجيه اتهامات جدية إلى المبرمج، خوفا من الدعاية السيئة حول تلك الثغرة، وودت الاستعانة به من أجل إصلاح تلك الثغرة، خاصة وأن المبرمج أعاد إليهم معظم النقود التي سحبها.

وطلب فعليا بنك "هواشيا" من الشرطة إسقاط الاتهامات عن المبرمج، لكن السلطات رفضت الأمر، ويقضي المبرمج حاليا عقوبة السجن لعشر سنوات ونصف العام.

فقد طلب بنك هواشيا من الشرطة إسقاط القضية — حيث ورد أنه قبل تفسير Qisheng بأنه كان مجرد اختبار لأمن البنك وكان يحتفظ بالمال لاسترداد البنك. كما يفعل واحد.

وكان مراهق أسترالي يدعى، دان سوندرز، قد كشف أيضا في وقت سابق عن اكتشافه ثغرة في ماكينات الصراف الآلي مكنته من إنفاق 1.6 مليون دولار في 4 شهور فقط.

وكشف سوندرز، كيف أنه استفاد من خدعة موجودة في ماكينة الصراف الآلي "ATM" الموجودة في الحانة التي يعمل بها ليحصل على أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي.

وبدأت القصة، وفقا لما نشره موقع "ديمراج" حينما كان يحاول أن يسحب سوندرز أموالا من بطاقته الائتمانية ليتم كتابة "إلغاء المعاملة" وتخرج بطاقة الائتمان الخاصة به، ليدرك أنها لا تحتوي على أي نقود، ولكنه فوجئ بالماكينة تخرج له النقود.