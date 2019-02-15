وكالة الأدوية البريطانية تحذر من مواد مسرطنة في علاجات ضغط الدم

حذرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في بريطانيا آلاف مرضى القلب، ودعتهم إلى فحص أدويتهم بسبب مخاوف من احتوائها على مواد كيميائية تسبب السرطان.

ونوهت الوكالة إلى أن هناك مخاوف من عقار قد يحتوي على مواد كيميائية تسبب السرطان، وطالبت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد باسترجاع جميع أدوية "irbesartan"، وهو الطلب الثالث من نوعه منذ بداية العام، حسبما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

© Sputnik . Denis Abramov أدوية الحساسية قد تضعف الذاكرة

وشددت الوكالة على أنه لا وجود لأي دليل حتى الآن على أن الدواء سبب أذى فعليا للمرضى، ما يعني أنه لا يجب التوقف عن تناول هذه الأدوية دون استشارة الطبيب، نظرا لأن ذلك قد يعرض الحياة للخطر.

وقال الدكتور سام أتكينسون، مدير قسم التحقيق والإنفاذ والمعايير في وزارة حقوق الإنسان: "سلامة المرضى هي أهم أولوياتنا، وسنتخذ أي خطوات ضرورية لحماية الصحة العامة".

تأتي هذه التحذيرات بعد صدور تقارير سابقة، أدت إلى استدعاء أدوية قلب مثل "Dexcel" و"Actavis" في يوليو/تموز الماضي، و"Mylan" و"Teva" في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تحتوي على المادة الكيميائية نفسها.

يذكر أن الخبراء يخشون من أن هذه الأدوية التي تم استدعاؤها قد تحتوي على "N-nitrosodimethylamine" و"N-nitrosodiethylamine"، التي يمكن أن تكون مسرطنة، وموجودة في الأدوية نتيجة لتغييرات في عمليات التصنيع.

وتعمل وكالة الأدوية الأوروبية وغيرها من منظمات الاتحاد الأوروبي معا للتحقيق في مدى انتشار هذه المشكلة، وتأثيرها المحتمل على المرضى.