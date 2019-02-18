"يوتيوب" متهم بترويج نظرية حيرت سكان الأرض

وجهت أصابع الاتهام إلى موقع "يوتيوب"، مؤخرا، بأنه وراء الترويج لنظرية كونية مثيرة للجدل بين الملايين من سكان العالم، وهي أن الأرض "مسطحة" وليست كروية.

وأشار علماء في دراسة حديثة، إلى أنهم اتهموا "يوتيوب"، بعدما استجوبوا 30 فردا داخل مؤتمرين، وأجابوهم جميعا بأنهم يؤمنون بأن الأرض مسطحة، بسبب الفيديوهات التي شاهدوها على الموقع الشهير.

وأرفق الباحثون في دراستهم، العديد من الفيديوهات على "يوتيوب"، التي تدعم نظرية "الأرض المسطحة"، وليست كروية.

وقال معد الدراسة، آشلي لاندروم، وهو أستاذ في جامعة تكساس للتكنولوجيا لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "إن موقع "يوتيوب" في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان حصول زواره على معلومات دقيقة، من خلال الفيديوهات التي يبثها عبر منصته.

وتابع:

"هناك الكثير من المعلومات المفيدة على "يوتيوب"، كذلك هناك الكثير من المعلومات الخاطئة أيضا".

ولفت لاندروم إلى أن الخوارزميات التي يستخدمها "يوتيوب" لتوجيه الناس إلى المواضيع التي قد يكونوا مهتمين بها، جعلت من السهل الانسياق نحو المزيد من التضليل والمعلومات الخاطئة.

وبينما أكد لاندروم أن الاعتقاد بأن الأرض مسطحة لا يشكل ضررا بالضرورة، ولكنه شدد أنه "يأتي معبأ بانعدام الثقة في المؤسسات والسلطة بشكل عام".

وعرض آشلي لاندروم، نتائج دراسته، في الاجتماع السنوي لجمعية النهوض بالعلوم في نهاية الأسبوع الماضي.

وطالب لاندروم العلماء بإنتاج المزيد مقاطع الفيديو الخاصة بهم على "يوتيوب"، التي ترد على نظرية "الأرض المسطحة".

وقال إن "الأداة الوحيدة التي نكافح بها المعلومات الخاطئة هي محاولة التغلب عليها بمعلومات أفضل".