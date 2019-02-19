تسريبات تكشف عن صدمة كبيرة لمنتظري هاتف "غلاكسي إس 10 بلس"

وأوضح موقع "تايمز ناو" أن سعر هاتف "غلاكسي إس 10 بلس" كان بمثابة صدمة لكل منتظري أيقونة سامسونغ الجديدة.

© AP Photo / Richard Drew المواصفات الكاملة لأيقونة سامسونغ الجديدة "غلاكسي إس 10"

ورغم المواصفات المتميزة، المتوقع أن تدعم "غلاكسي إس 10 بلس" سيكون بسعر باهظ بصورة مبالغ فيها، وفق التقرير الأمريكي.

ومن المتوقع أن يتخطى سعر هاتف "غلاكسي إس 10 بلس" نحو 1500 دولار أمريكي تقريبا، ليكون أغلى هاتف تنتجه "سامسونغ" طوال تاريخها حتى الآن.

ولكن السعر الباهظ لهاتف "غلاكسي إس 10 بلس" سيكون لنسخة مخصوصة تقريبا، وهي "ذات الهيكل الأسود السيراميك" تقريبا.

من جانبها، نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن هاتف سامسونغ المرتقب "غلاكسي إس 10 بلس"، من المتوقع أن يكون قاتلا لطموحات "أبل" و"غوغل" من أجل البقاء على قمة أسواق الهواتف الذكية.

Samsung Galaxy S10+ Ceramic Black Price Leaked Yet Again https://t.co/0RrhSM9A4u pic.twitter.com/oYFvEN5BIK — Zyite.com (@zyiteblog) February 18, 2019

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وأوضحت المجلة أن جودة الصوت والصورة، سيكونان السلاحين القاتلين، الذين ستتمكن منهما "سامسونغ" في توجيه ضربة قاتلة إلى هواتف "آيفون" و"بيكسل".