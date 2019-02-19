مفاجأة... "آبل" تستعد لعصر ما بعد "آيفون"

فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة كبرى، بعدما كشفت شركة "آبل" الأمريكية أنها بدأت فعليا تستعد لعصر ما بعد هواتف "آيفون" الذكية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا عن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، الذي كشف عن أن شركته تحاول تقلص الاعتماد على مبيعات "آيفون"، استعدادا للدخول إلى عصر ما بعد الهواتف الذكية وبالأخص عصر ما بعد "آيفون".

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وأوضح كوك في تصريحاته أن الشركة الأمريكية تجري حاليا تغييرات كبيرة في قياداتها، لإعادة ترتيب أولوياتها في قطاعات المعدات والذكاء الاصطناعي والخدمات والتجزئة.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن "آبل" بدأت في إعادة هيكلة كاملة في عدد كبير من أقسام الشركة.

وستهتم "آبل" في الفترة المقبلة بتطوير مجال الخدمات التي تقدمها والتقنيات التحويلية على حساب الاهتمام بمبيعات هواتف "آيفون" الشهيرة لديها.

وقال كوك عن أبرز الخدمات والتقنيات التي ستهتم بها "آبل" في الفترة المقبلة، خدمات الترفيه المرئي، وتحديدا مشروعات متعلقة بـ"عالم السينما والتلفزيون"، بالإضافة إلى تقنيات بث الموسيقى عبر الإنترنت، ومبيعات التطبيقات عبر "آب ستور".

Apple's Executive Shake-Up Readies Company for Life After iPhone https://t.co/4JREBdVHW6 pic.twitter.com/UlXipPO56Q — Eugen Platon (@eugenplaton) February 19, 2019

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وأشارت "آبل" إلى أن ذلك يعد تحولا كبيرا في استراتيجيتها، خاصة وأن مبيعات هواتف "آيفون" تشكل ثلثي أرباح "آبل" تقريبا.