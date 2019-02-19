كيف تمنع "واتسآب" من استهلاك باقة الإنترنت وبطارية هاتفك

يواجه كثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، مشكلة خطيرة من أن استهلاك التطبيق لقدر كبير من باقة الإنترنت الخاصة بهم، علاوة على استهلاكه قدر كبير من بطارية هواتفهم الذكية أيضا.

ونشر موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص تقريرا مفصلا عن الطريقة السحرية، التي يمكن من خلالها إيقاف استهلاك "واتسآب" لباقة الإنترنت وبطارية هاتفك.

وسيمكن لأي مستخدم " واتسآب " تنفيذ ذلك عن طريق إيقاف "واتسآب" من التحميل التلقائي للصور والفيديوهات والصوت وأي مادة إعلامية بصورة تلقائية على هاتفك، والذي سيمكن المستخدم أيضا من الحفاظ على سعة التخزين الخاصة بهاتفه.

ويمكن تنفيذ ذلك الأمر عن طريق خطوات بسيطة عبر تطبيق "واتسآب":

هواتف آيفون:

— اذهب إلى الإعدادات.

— اختر أيقونة "استخدام البيانات والتخزين".

— انقر على أيقونة الصور والمالتميديا.

— ستجد مجموعة من الخيارات المتاحة أمامك، اختر خيار "إيقاف تنزيل الصور".

— كرر تلك الخطوات مع مختلف وسائط المالتميديا، من فيديوهات وصوت.

How to Stop WhatsApp from Downloading and Saving Photos, Videos Automatically on Android, iPhone — https://t.co/WoG71tHCl4

WhatsApp is used by over a 1.2 billion people worldwide, and 200 million in India alone. In fact, it is probably one of the first apps anyone in India… pic.twitter.com/Z8NqGURKGO — Mohamed Elarby (@boomboxfun) August 29, 2018

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هواتف أندرويد:

— اذهب إلى الإعدادات.

— اختر أيقونة "استخدام البيانات والتخزين".

— قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى خيار "التحميل التلقائي للوسائط".

— اختر بداخله على أيقونة "استخدام بيانات الهاتف المحمول".

— قم بإلغاء التحديد الموجود على الصور والفيديوهات والصوت والمالتميديا من مربعات الخيارات.

— أما بالنسبة عند الاتصال بـ"الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) أو خيارات "التجوال"، فيمكنك تغيير تلك الخيارات حسب رغبتك وتفضيلك.