ما لم تره عين بشر... علماء يرسمون أول خريطة كاملة للكون

وتمكن الفريق العلمي المسؤول عن المسح الفضائي من رسم تلك الخريطة الكاملة عن طريق تلسكوب جديد ابتكروه، والذي يمكن أن يكتشف مصادر الضوء، التي لا تستطيع الأجهزة البصرية رؤيتها، أو بمعنى آخر، ما لم يخطر على عين بشر، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".الكون، بما في ذلك طبيعة الثقوب السوداء، وكيف تتطور مجموعات المجرات.
وكشفت خريطة الكون الجديدة، التي أعدها نحو 200 عالم فلك من 18 دولة، أن الكون به أكثر من 300 ألف مجرة جديدة تماما لم يتم اكتشافها تقريبا من قبل.
واستخدم الفريق العلمي تلسكوب منخفض التردد، الذي تم تصميم في هولندا، لالتقاط آثار الإشعاعات القديمة، التي يتم إنتاجها عن طريق دمج المجرات.
وقالت آماندا ويلبر، الأستاذة في جامعة هامبورغ: "من خلال ذلك التلسكوب، تمكنا من رصد الإشعاعات الصادرة عن الأوساط الضعيفة الموجودة بين تلك المجرات، لرصد ما لم نتمكن من رؤيته من قبل".
وقال تاس إن تلك الخريطة الكونية الجديدة ستمكن العلماء من دراسة الثقوب السوداء بطريقة مختلفة ومتطورة.
New Universe map unearths 300,000 more galaxies https://t.co/OBp0kJJmGc pic.twitter.com/wPGiUzrj9q— News24Extra.com (@news24extra) February 19, 2019
واختتم تاس تصريحاته، أقدم الأشياء الموجودة في الكون حاليا يبعد عنها مسافة ما بين 11 و12 مليار سنة ضوئية، لذلك فتلك الخريطة تكشف لنا أبعادا فعلا لم نرها من قبل".
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