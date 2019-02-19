مفاجأة "واتسآب"... تحديث يفهم ما تريده وتفضله

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" بصدد طرح تحديث جديد يمكن أن يفهم ما يريده المستخدم ويفضله بصورة كبيرة جدا.

ونشر موقع "تايمز أو إنديا" الهندي تقريرا حول تحديث "واتسآب" المرتقب، الذي يوفر لأول مرة أداة تقنية لمستخدمي "واتسآب" يمكنها فلترة تحديثات الحالة أو "Status"، ويمكنها عرضها وفق ترتيب زمني جديد استنادا على تفضيلات المستخدمين.

© Photo / Pixabay كيف تمنع "واتسآب" من استهلاك باقة الإنترنت وبطارية هاتفك

ويمكن من خلال التحديث الجديد أن يفرز " واتسآب " تحديثات حالة المستخدمين إلى مجموعات على حسب تفضيلات كل مستخدم.

وتختبر "واتسآب" حاليا التحديث الجديد على مجموعة من مستخدمي "آيفون" في البرازيل وإسبانيا والهند، على أن تدعمه لتطبيقها عبر نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" في وقت لاحق.

كما سيتضمن التحديث الجديد ميزة غير مسبوقة أيضا، فيما يتعلق بالمجموعات، بحيث تصبع تلك المجموعات "أقل إزعاجا" لكل مستخدم "واتسآب".

ويمكن من خلال التقنية الجديدة أن يطلب من المستخدم الإذن قبل إضافة أي فرد داخل مجموعة، أي أن إضافة أي شخص لن يتم تنشيط نشاطه في المجموعة بصورة تلقائية.