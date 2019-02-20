أنواع الرياضات المحظورة على الحوامل

كشف العلماء عن أنواع الرياضات التي لا يجب على الحوامل ممارستها، حيث تشمل تلك التي تتطلب مجهودا بدنيا عاليا.

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يتفق الخبراء على أن ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة تسهل من عملية الحمل. ومع ذلك ، فإن العلماء يدعون النساء إلى عدم ممارسة الألعاب الرياضية، مثل كرة السلة أو التزلج على الجليد، بالإضافة إلى التمارين التي تتطلب منهن الاستلقاء على الظهر، حيث تؤدي هذه التمارين إلى إعاقة المثانة من تدفق الدم بشكله الطبيعي، حسب صحيفة " بوليت إكسبيرت ".

كما لا تصلح التمارين الرياضية التي تتسبب بالتعرق المفرط، بما في ذلك التمارين التي تتطلب قوة كبيرة.

وينصح الخبراء، الرجوع إلى طبيب أخصائي فقط لتحديد برنامج النشاط البدني للمرأة الحامل.