جراحات إنقاص الوزن بين الحقيقة والخيال (فيديو)

يعتبر إنقاص الوزن أحد المشاكل والقضايا الصعبة التي تواجه العديد من الأشخاص في العالم، فتعددت الطرق والوسائل من حميات خاصة إلى أدوية، ليصل بنا التطور الطبي إلى عمليات خاصة لمحاربة الوزن الزائد.

البدانة أو الوزن الزائد لا ينظر له فقط من المظهر العام فحسب، بل يمتد تأثيره على صحة الشخص، الأمر الذي يؤدي للتسبب بالعديد من الأمراض التي يكون لها مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان.

وتعتبر العمليات الجراحية لإنقاص الوزن إحدى الطرق للتخلص من الوزن الزائد بطريقة ناجحة.

متى يمكن القيام بإجراء عملية جراحية لإنقاص الوزن

يعتبر مؤشر كتلة الجسم والمعروف بـ"BMI" عنصرا هاما ورئيسيا في تحديد مدى أهمية إجراء العملية.

فمؤشر كتلة الجسم هو صيغة حسابية تستخدم للتعرف على الوزن الطبيعي للشخص، وهي ناتجة عن قسمة الوزن على مربع الطول بالمتر.

فعندما يكون مؤشر الكتلة من 40 ومافوق، يعني وجود 50 كيلوغرام زيادة في الوزن.

الأمر الذي يمنح الموافقة لإجراء عملية لإنقاص الوزن، الأمر الذي قد يطرحه الطبيب نفسه على المريض.

كما يحدد الطبيب قائمة من الأمراض التي يمكن أن يتسبب بها زيادة الوزن الأمر الذي يحدد من خلاله مدى احتياج المريض لهذا النوع من الجراحة.

ويعتبر الفشل بإنقاص الوزن بالطرق المعهودة و المتداولة دافعا إضافيا لإجراء عمل جراحي لإزالة الوزن على أن لا تتعارض العملية مع الحالة الصحية للمريض، في حال يعاني من عدد من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤثر على صحته بعد العملية.

آلية عمل جراحات إنقاص الوزن

تتنوع العمليات ولا يوجد عملية محددة:

الطريقة الأولى: إيقاف الجهاز الهضمي عن امتصاص كميات محددة من السعرات الحرارية التي يتناولها المريض.

الطريقة الثانية: تقليل كمية الطعام في المعدة، مما يساعد المريض على تناول كميات قليلة فيفقد وزنه.

الطريقة الثالثة: وهي الجمع بين الطريقيتن السابقتين.

أنواع العمليات الجراحية لإنقاص الوزن

عملية "المجازة المعوية Y": حيث يتم إنشاء جيب صغير في الجزء العلوي من المعدة، ليصبح هو الجزء الوحيد الذي يستقبل الطعام.

ليتم قطع الأمعاء الدقيقة لتربط بعدها بالجيب، لينتقل بعدها الطعام مباشرة من الجيب الى هذا الجزء من الأمعاء.

مما يقلل امتصاص السعرات الحرارية والمواد الغذائية.

عملية "حزام المعدة القابل للتعديل": وتعتمد على ربط بالون قابل للنفخ في الجزء الأعلى من المعدة، يؤدي ذلك إِلى تشكيل جيبة معدية صغيرة فوق الشريط، وتكون الجيبة ذات فتحة صغيرة جدا باتجاه باقي المعدة.

ليتم إجراء منفذ تحت جلد البطن، ويستخدم أنبوب لتوصيل المنفذ بالشريط، وعن طريق حقن أو إزالة السائل عبر المنفذ يتم نفخ البالون أو تفريغه من الهواء لتعديل حجم الشريط.

عملية "تكميم المعدة": حيث يتم الاستغناء عن جزء من المعدة، فيقل حجمها بالتالي تقل الكمية التي تستوعبها من الطعام.

عملية "تغيير مجرى البنكرياس والقنوات المرارية": يتم استئصال جزء من المعدة ويترك الجزء الأول من الامعاء الدقيقة، ويتم إغلاق الجزء الأوسط من الامعاء ويوصل بالقسم الأخير من الاثني عشر بشكل مباشر.

كما تتم إعادة إيصال الجزء المنفصل من الأمعاء بنهايتها مما يسمح للعصارة الصفراء بالتدفق لهذا الجزء من الأمعاء.

وتعتبر هذه عملية من أقل العمليات شيوعا و إستخداما.

إيجابيات وسلبيات عمليات إنقاص الوزن

يفيد هذا النوع من العمليات الذين يعانون من بعض الأمراض كارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، حيث يساعد خفض الوزن على التخلص من هذه الأمراض.

كما تسهل هذه العمليات عملية التنفس ليلا الأمر الذي يساعد على الاستيقاظ بشكل نشط.

ومن سلبيات هذه العمليات هي المضاعفات التي يمكن أن تحصل بعد إجرائها كسهولة الإصابة والعدوى بالإضافة لقرحة في المعدة وحصى المرارة وترهل الجلد في أماكن العملية.

كما ينصح بمراجعة طبيبك الخاص بعد إجراء هذه العمليات بشكل دوري دائم، تجنبا لحصول مضاعفات غير متوقعة.