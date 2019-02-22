اليابان تنجح بإطلاق مسبار يهبط على سطح كويكب

هبط المسبار الياباني "هايابوسا -2" على سطح الكويكب "ريوغو"، لجمع عناصر من تربة الكويكب، التي قد تعطي أدلة على أصل النظام الشمسي والحياة على الأرض.

ذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، يوم أمس الخميس، أن المركبة "هايابوسا 2" بدأت في الاقتراب من الكويكب في الساعة الواحدة والربع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

Impatient for #haya2_TD touchdown? Let’s take tour of our touchdown site and how we ended up selecting this region of the asteroid! https://t.co/9hGREQFmTu pic.twitter.com/mkR1iLidU8 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) February 21, 2019

وأشارت الوكالة أن المركبة مزودة بشريط عرضه ستة أمتار لتجنب العوائق على سطح الكويكب.

كما يبلغ قطر الكويكب "ريوغو" الذي يبعد عن الأرض حوالي 300 مليون كيلومتر، نحو 900 متر.

Take that! Japanese probe Hayabusa2 fires ‘bullet’ at asteroid in bid to discover how life began https://t.co/UHUQ7ikJG4 pic.twitter.com/gTwDPeHqf5 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 22, 2019

يشار إلى أن "ريوغو" اسم قصر تحت البحر في التراث الياباني.

والجدير بالذكر أن المسبار "الياباني هايابوسا-1 " تمكن من جلب عينات دقيقة للغاية من الكويكب "ايتوكاوا" إلى الأرض عام 2010 في أول مهمة من هذا النوع.