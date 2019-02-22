نجاح إطلاق أول مركبة فضائية إسرائيلية إلى القمر

نجحت عملية إطلاق أول مركبة فضائية إسرائيلية إلى سطح القمر، اليوم الجمعة، من منصة الإطلاق كيب كانفيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية)، أن إسرائيل ضمنت اليوم لنفسها مكانا بين الدول العظمى القليلة الأعضاء في نادي الفضاء، بعد أن تكللت بالنجاح عملية إطلاق أول مركبة فضائية من صنعها إلى القمر فجر اليوم الجمعة.

© Photo / Pixabay نجاح اختبار أول مركبة فضائية سياحية في العالم (فيديو)

وأضافت الهيئة أن هذا الحدث تابعه العديد من المواطنين عبر صفحة وكالة الفضاء الإسرائيلية على "فيسبوك"، "وبعثت المركبة الفضائية رسائل إلى غرفة المراقبة في مدينة يهود تدل على أن جميع أنظمتها تعمل جيدا".

تبلغ سرعة المركبة عشرة كيلومترات في الثانية الواحدة، وستهبط على سطح القمر في الحادي عشر من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وتعتبر إسرائيل رابع دولة تحقق هذا الإنجاز بعد أمريكا والاتحاد السوفييتي سابقا والصين.

وتستمر الرحلة الفضائية نحو سبعة أسابيع فتهبط المركبة الفضائية على سطح القمر، في الحادي عشر من شهر أبريل/ نيسان المقبل. وستقوم المركبة الفضائية بإجراء تحاليل علمية على سطح الكوكب، ثم ترسل النتائج إلى وكالة الفضاء الأمريكية، وعند انتهاء المهمة تبقى على القمر.

وأطلق على المركبة الفضائية اسم سفر التكوين باللغة العبرية "بريشيت"، الذي يعني "في البداية". وتحمل المركبة التي تزن حوالي ستمائة كيلوغرام، كبسولة تحتوي على أقراص تتضمن رسوم أطفال أغاني عبرية وقصصا ووثيقة الاستقلال الإسرائيلية والنشيد الوطني، وكتاب توراة وتذكارات لأحد الناجين من المحرقة.

وستترك الكبسولة الإسرائيلية على سطح القمر للأجيال القادمة.