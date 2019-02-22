محرك المرحلة الثالثة لـ"سويوز" يتوقف قبل الأوان خلال إطلاق القمر الصناعي المصري

أفاد مصدر في قطاع الفضاء أن عملية إطلاق القمر الصناعي المصري "ايجبت سات-ا" كادت أن تفشل بسبب توقف عمل محرك المرحلة الثالثة للصاروخ الفضائي "سويوز -2.1 بي" قبل الأوان.

موسكو — سبوتنيك. وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بحسب عملية القياس الساتلية، تم رصد صدور أمر الإيقاف الطارئ لمحرك المرحلة الثالثة من قبل منظومة قيادة الصاروخ… وبعد ذلك انفصلت وحدة التسريع "فرقاط" وعلى متنها القمر الصناعي، عن المرحلة الثالثة".

© Sputnik . Aleksei Filippov ناسا تجري تحقيقا مستقلا بشأن تحطم "سويوز إف غي"

وأشار المصدر إلى أن نظام "فرقاط" رصد أن ارتفاع مدار القمر الصناعي أقل بـ 57 كيلومترا عن المطلوب، وأعاد حساب زمن عمل المحرك.

وتابع "وبفضل احتياط الوقود عملت المنظومة خلال التشغيل الأول مدة أول بـ17 ثانية مما كان مخططا، وبذلك تمكنت وحدة التسريع "فرقاط" من تعويض النقص".

هذا وشهدت روسيا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى المدار وتحطم. وتمكن رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.