محرك المرحلة الثالثة لـ"سويوز" يتوقف قبل الأوان خلال إطلاق القمر الصناعي المصري

موسكو — سبوتنيك. وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بحسب عملية القياس الساتلية، تم رصد صدور أمر الإيقاف الطارئ لمحرك المرحلة الثالثة من قبل منظومة قيادة الصاروخ… وبعد ذلك انفصلت وحدة التسريع "فرقاط" وعلى متنها القمر الصناعي، عن المرحلة الثالثة".
وتابع "وبفضل احتياط الوقود عملت المنظومة خلال التشغيل الأول مدة أول بـ17 ثانية مما كان مخططا، وبذلك تمكنت وحدة التسريع "فرقاط" من تعويض النقص".
هذا وشهدت روسيا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى المدار وتحطم. وتمكن رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.
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