لماذا يجب على مستخدمي آيفون تحديث واتسآب فورا

أصدر واتسآب للتو إصلاحا لحماية جهاز آيفون، ولهذا السبب يتعين على مستخدمي هواتف شركة آبل، التأكد من تحديث تطبيقهم.

ويأتي هذا التحديث المهم، والتي تم إصداره على متجر آب ستور، بعد اكتشاف خلل في ميزة بصمة الوجه أو بصمة الإصبع الجديدة المتاحة على آيفون لمنع الآخرين من الوصول إلى الرسائل دون إذن.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة يفترض أنها تمنع أي شخص من الاطلاع على رسائل واتسآب الخاص بك فقد اكتشف أحد المستخدمين أنه يمكن تجاوزها بسهولة.

© REUTERS / Dado Ruvic تغييرات جذرية في "واتسآب"... تعرف على قائمة الإعدادات الجديدة كليا

وبحسب صحيفة " إكسبريس " البريطانية، بعد اكتشاف هذا الخلل أصدر واتسآب بيانا قال فيه: "نحن على دراية بالمشكلة وسيتم إصلاحها قريبا، وفي غضون ذلك نوصي بتعيين خيار قفل الشاشة على الفور".

ولحسن الحظ قام فريق العمل في خدمة المراسلة بتحديد المشكلة بسرعة وأصدر الآن هذا الإصلاح المهم، وبدأ أحدث إصدار من تطبيق وآتساب (2.19.22) للتو في حل المشكلة.

فإذا كنت تملك جهاز آيفون يمكنك تحديث التطبيق من خلال زيارة متجر التطبيقات آب ستور ومراجعة علامة تبويب التحديثات.

والهدف من وراء التحديث هي منع أي شخص من الوصول إلى رسائلك إذا كنت قد تركت هاتفك غير مقفل.

ووفقا لأحدث إصدارات واتسآب، يمكنك استخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع لفتح التطبيق من خلال النقر على: الإعدادات> الحساب> الخصوصية وتمكين قفل الشاشة.