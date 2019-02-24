"هواوي" تفاجئ "سامسونغ" بإعلان جديد "صادم"

ونشرت شبكة "سي نت" التقنية المتخصصة تقريرا أشارت فيه إلى أن شركة "هواوي" تستعد لإطلاق نسختها من الهاتف القابل للطي "هواوي ميت X"، خلال مشاركتها صباح غدا الاثنين 25 فبراير/شباط، في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويأتي هذا بعد أيام فقط، من إعلان سامسونغ عن نسختها الجديد من الهاتف القابل للطي " غلاكسي فولد ".

ونشرت "هواوي" صورة تظهر أنها تثبت لافتة تحتوي على هاتف "قابل للطي"، لكن ظهرت أيضا مجموعة من السقالات التي تحجب جزء كبير من الملصق.

وتعرض اللافتة هاتفا طويلا قابلا للفتح والإغلاق من المنتصف، وفي صورة ثانية يظهر وهو مطويا.

وكتب على اللافتة "أول هاتف من الجيل الخامس قابل للطي في العالم"، بجانب كلمات "هواوي ميت X" أسفل منها مباشرة.

ويختلف بحسب الصورة هاتف "هواوي" القابل للطي عن نسخة "سامسونغ غلاكسي فولد"، الذي تم تزويده بشاشة لمسية من الخارج وأخرى من الداخل قابلة للطي.

ولكن "هواوي ميت X" ظهر بشاشة واحدة لمسية قابلة للطي، تلتف حول السطح الخارجي للهاتف عندما يكون الهاتف مطويا، ليتمكن المستخدم من استخدام الجزء الظاهر فقط من الشاشة المطوية.