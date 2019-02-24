شباب من الجامعات الإيرانية يتوصلون إلى عقار لعلاج "الروماتيزم"

قال رئيس المعهد الإيراني لأبحاث الروماتيزم، أحمد رضا جمشيدي، إن باحثين إيرانيين إلى إنتاج عقار لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي مشيرا إلى أن جودة هذا العقار مشابهة لنظائره الأجنبية وتوقف المرض في المكان الذي يبدأ فيه.

© Sputnik . Sergei Pivavorov تعرف على الأغذية التي تحمي من التهاب المفاصل

وأشار جمشيدي إلى أن العقار الجديد يسمى "روفانيب"، ويستخدم لعلاج المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ويوقف المرض أثناء بدايته. بحسب ما ذكرته وكالة "فارس"

وأضاف رئيس المعهد الإيراني: يستخدم هذا الدواء للعلاج، وقبل بضع سنوات استخدم عقار مستورد يدعى تافاسيتينب، ولكن بسبب تكلفته الباهظة، وعدم قدرة الكثير من المرضى على دفع ثمنه، ولكون المرض مزمن ويستغرق فترة علاج طويلة، كان علينا إنتاجه في البلاد.

بدوره، قال المدير الإداري للشركة المصنعة لهذا الدواء، نيما سبهري: "للمرة الأولى في البلاد، نجحنا في إنتاج روفانيب، ويستخدم للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي، والذين لم يستجيبوا للميثوتريكسات بشكل كاف، كما يمكن استخدامه للمرضى الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي المعتدل إلى الشديد.

وأشار سبهري إلى أن الدواء تم تصنيعه من قبل المتخصصين الشباب في الجامعات الإيرانية بمتوسط أعمار تبلغ 30 سنة. ويبلغ سعره أقل بـ 10 مرات على الأقل من نظائره الأجنبية وهي أهم المزايا التنافسية لهذا المنتج النانوي الجديد.