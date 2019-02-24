شباب من الجامعات الإيرانية يتوصلون إلى عقار لعلاج "الروماتيزم"

وأضاف رئيس المعهد الإيراني: يستخدم هذا الدواء للعلاج، وقبل بضع سنوات استخدم عقار مستورد يدعى تافاسيتينب، ولكن بسبب تكلفته الباهظة، وعدم قدرة الكثير من المرضى على دفع ثمنه، ولكون المرض مزمن ويستغرق فترة علاج طويلة، كان علينا إنتاجه في البلاد.
بدوره، قال المدير الإداري للشركة المصنعة لهذا الدواء، نيما سبهري: "للمرة الأولى في البلاد، نجحنا في إنتاج روفانيب، ويستخدم للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي، والذين لم يستجيبوا للميثوتريكسات بشكل كاف، كما يمكن استخدامه للمرضى الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي المعتدل إلى الشديد.
وأشار سبهري إلى أن الدواء تم تصنيعه من قبل المتخصصين الشباب في الجامعات الإيرانية بمتوسط أعمار تبلغ 30 سنة. ويبلغ سعره أقل بـ 10 مرات على الأقل من نظائره الأجنبية وهي أهم المزايا التنافسية لهذا المنتج النانوي الجديد.
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