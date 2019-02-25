تفاصيل وأسرار قنبلة "هواوي ميت إكس" القابلة للطي التي أرعبت "سامسونغ" (صور وفيديو)

كشفت شركة "هواوي" الصينية الرائدة رسميا عن قنبلتها الجديدة في سوق الهواتف الذكية، بإطلاقها هاتف "هواوي ميت إكس" القابل للطي.

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريرا مفصلا عن جميع الأسرار والتفاصيل الخاصة بقنبلة "هواوي" القابلة للطي، والتي أرعبت منافستها "سامسونغ" الكورية الجنوبية، التي أطلقت قبل أيام نسختها القابلة للطي "غلاكسي فولد".

وظهر هاتف " هواوي ميت X " بصورة مختلفة تماما عن هاتف "غلاكسي فولد"، حيث ظهر بشاشة واحدة لمسية قابلة للطي، تلتف حول السطح الخارجي للهاتف عندما يكون الهاتف مطويا، ليتمكن المستخدم من استخدام الجزء الظاهر فقط من الشاشة المطوية.

وتقدم أيقونة "هواوي" شاشة لمسية قابلة للطي يمكنها التحول إلى ثلاثة أحجام، الأول 6.4 بوصة، والثاني 6.6 بوصة، والثالث 8 بوصات، بدقة تصل أقصاها 2480×2200 بيكسل.

كما أن هاتف "هواوي" ظهر أيضا بسمك رفيع للغاية يصل إلى 11 ميلليمتر فقط، علاوة على أن بطاريته قوية تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.

Should you be impressed by the Huawei Mate X design? Hell yes. pic.twitter.com/SyEMVO8NZe — Vlad Savov (@vladsavov) February 24, 2019

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وتم دعم "هواوي ميت X" بمعالج قوي "كيرين 980"، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، بسعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

Huawei announced its rival to Samsung's foldable phone, the $2,600 Mate X pic.twitter.com/2tHc2Scjey — TicToc by Bloomberg (@tictoc) February 24, 2019

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© REUTERS / SERGIO PEREZ هواوي ميت X

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "هواوي ميت X" رسميا في الأسواق العالمية منتصف عام 2019 الجاري، بسعر يصل إلى 2600 دولار أمريكي.