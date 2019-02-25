تفاصيل وأسرار قنبلة "هواوي ميت إكس" القابلة للطي التي أرعبت "سامسونغ" (صور وفيديو)

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريرا مفصلا عن جميع الأسرار والتفاصيل الخاصة بقنبلة "هواوي" القابلة للطي، والتي أرعبت منافستها "سامسونغ" الكورية الجنوبية، التي أطلقت قبل أيام نسختها القابلة للطي "غلاكسي فولد".
وتقدم أيقونة "هواوي" شاشة لمسية قابلة للطي يمكنها التحول إلى ثلاثة أحجام، الأول 6.4 بوصة، والثاني 6.6 بوصة، والثالث 8 بوصات، بدقة تصل أقصاها 2480×2200 بيكسل.
كما أن هاتف "هواوي" ظهر أيضا بسمك رفيع للغاية يصل إلى 11 ميلليمتر فقط، علاوة على أن بطاريته قوية تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.
Should you be impressed by the Huawei Mate X design? Hell yes. pic.twitter.com/SyEMVO8NZe— Vlad Savov (@vladsavov) February 24, 2019
وتم دعم "هواوي ميت X" بمعالج قوي "كيرين 980"، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، بسعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.
Huawei announced its rival to Samsung's foldable phone, the $2,600 Mate X pic.twitter.com/2tHc2Scjey— TicToc by Bloomberg (@tictoc) February 24, 2019
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "هواوي ميت X" رسميا في الأسواق العالمية منتصف عام 2019 الجاري، بسعر يصل إلى 2600 دولار أمريكي.
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