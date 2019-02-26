العلماء يحددون العلاقة بين الوجبات السريعة والأمراض العقلية

توصلت مجموعة من العلماء الأمريكيين إلى علاقة بين الوجبات السريعة والأمراض العقلية، ونشرت نتائج البحث في المجلة الدولية لعلوم التغذية والأغذية.

قامت مجموعة من العلماء من جامعة لوما ليند الأمريكية بدراسة العلاقة بين الوجبات السريعة وتأثيرها الصحي على الإنسان وقواه العقلية.

© Photo / CC0 علماء يكتشفون خطر الوجبات السريعة... تصيبك بهذا المرض

ووجد العلماء بأن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الوجبات السريعة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض عقلية، بحسب ما نشر موقع "tandfonline".

العلماء توصلوا لنتائج بحثهم بعد تحليل بيانات لأكثر من 240 ألف شخص تم دراسة بياناتهم الطبية منذ العام 2005 ولغاية 2015 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتوصل العلماء إلى إصابة ما يقارب 17 في المئة من المشاركين في الدراسة بأمراض عقلية، منهم 13 في المئة يعانون من اضطرابات معتدلة و4 في المئة لديهم مشاكل عقلية شديدة.

ووجد العلماء بأن وجود السكر في أغلب الأطعمة ساهم بالإصابة باضطراب ثنائي القطب، كما أن تناول الأطعمة التي يعاد تسخينها وتحتوي على كميات كبيرة من الحبوب المصنعة ترفع نسبة الاكتئاب.

من جهته قال البروفيسور، جيم بانتا، المتخصص في مجال الطب السلوكي، فإن نتائج هذه الدراسة تتوافق مع العديد من الدراسات المشابهة لها في الكثير من البلدان،

مضيفا بأنه آن الأوان لوضع دراسة حول تأثير هذه الأطعمة على الحالة النفسية والسلوكية للإنسان.