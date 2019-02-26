صدمة كبرى... اكتشاف عيب خطير في "هواوي ميت إكس" القابل للطي

لم يمر سوى ساعات قليلة على إعلان شركة "هواوي" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، إطلاق أيقونتها الجديدة القابلة للطي "هواوي ميت إكس"، حتى ظهرت صدمة كبرى لجميع منتظريها.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول اكتشاف خطأ تقني لا يصدق في هاتف "هواوي ميت X".

وأشار الموقع التقني إلى أن أول عيب خطير في الهاتف القابل للطي، أنه لا يحتوي على أي ثقوب كاميرات أمامية أو "Notch" في الشاشة اللمسية عند اتساعها بقياس 8 بوصات.

أما المشكلة الأخطر، وفقا للتقرير، وهي وجود تجاعيد في منتصف الشاشة اللمسية عند اتساعها بقياس 8 بوصات.

ورغم أن تلك التجاعيد لا تظهر إلا عن طريق العدسات المكبرة، إلا أن وجودها يمكن أن تؤثر على جودة مستشعرات اللمس بالشاشة الخاصة بهاتف "هواوي ميت X".

كما أن تلك التجاعيد تظهر بصورة أكبر عند طي "هواوي ميت X" بقياس 6.4 بوصة.

وكانت "هواوي" قد أطلقت قبل يوم قنبلتها الجديدة في سوق الهواتف الذكية، وهي هاتف "هواوي ميت إكس" القابل للطي.

وظهر هاتف "هواوي ميت X" بصورة مختلفة تماما عن هاتف "غلاكسي فولد"، حيث ظهر بشاشة واحدة لمسية قابلة للطي، تلتف حول السطح الخارجي للهاتف عندما يكون الهاتف مطويا، ليتمكن المستخدم من استخدام الجزء الظاهر فقط من الشاشة المطوية.

The problem with Huawei’s foldable Mate X is availability not flexibility https://t.co/QSZk1JsxH3 pic.twitter.com/rIMGiVwjOh — Zyite.com (@zyiteblog) February 24, 2019

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وتقدم أيقونة "هواوي" شاشة لمسية قابلة للطي يمكنها التحول إلى ثلاثة أحجام، الأول 6.4 بوصة، والثاني 6.6 بوصة، والثالث 8 بوصات، بدقة تصل أقصاها 2480×2200 بيكسل.

كما أن هاتف "هواوي" ظهر أيضا بسمك رفيع للغاية يصل إلى 11 ميلليمتر فقط، علاوة على أن بطاريته قوية تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.

وتم دعم "هواوي ميت X" بمعالج قوي "كيرين 980"، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، بسعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "هواوي ميت X" رسميا في الأسواق العالمية منتصف عام 2019 الجاري، بسعر يصل إلى 2600 دولار أمريكي.