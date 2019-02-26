تحذير خطير من "الوهم" المنتشر عبر إنستغرام

وقال موقع "آكشن فرود" البريطاني المتخصص في مواجهة عمليات الاحتيال والتابع للشرطة البريطانية، وفقا لما نشرته صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، قطاعات كبيرة من الشباب باتوا يقعون فريسة لعمليات احتيال ممنهجة عبر شبكة "إنستغرام".

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez بعد حادثة وفاة مروعة... "إنستغرام" يحظر نشر هذه الصور

وأشار الموقع إلى أن الفئة الأكثر استهدافا لتلك الهجمات الخبيثة، هم الشباب من فئة العشرينات، ووصل متوسط ما فقده كل منهم ما يصل إلى 8900 جنيه إسترليني.

وأوضحت أن تلك العمليات تروج لأنشطتها عن طريق استخدام مشاريع وهمية، وجذب الشباب بـ"وهم" الثراء السريع.

وأبلغ نحو 356 شابا عن حالة احتيال وخسارتهم أموال خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط، بإجمالي يصل إلى 3 مليون جنيه إسترليني تقريبا.

ولفت المركز البريطاني إلى أن جانب كبير من الضحايا لم يبلغوا عن عمليات الاحتيال، التي تعرضوا لها.

ورصدت الصحيفة البريطانية عدد من المشاريع الاستثمارية الوهمية، التي تروجها حسابات غير موثوق بها على "إنستغرام"، والتي تعد بأرباح خيالية مقابل تحويل عمولة تصل إلى 600 جنيه إسترليني تقريبا، ويحصل بعدها الضحايا على صورة من الأرباح التي دخلت حساباتهم، ويتم جذبهم لدفع رسوم إضافية واستثمار المزيد من الأموال، وهكذا إلى أن يختفي صاحب الإعلان بعدما يكون الضحية تكبد ألاف الجنيهات الإسترلينية.

وتنطلي تلك الخدعة على الضحايا، بسبب الصورة الاحترافية، التي يظهر عليها المحتالون.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك نحو ميلوني إعلان "وهمي" منتشر عبر "إنستغرام"، ما يجعل شريحة الضحايا أكبر بكثير مما هو معلن.