قتيل وكرة نار مشتعلة... نذر الخطر تتسلل من السيارات الكهربائية (فيديو)

يبدو أن نذر الخطر ستبدأ بالتسلل مجددا من تقنيات السيارات الكهربائية، الجديدة التي هناك مساعي لتعميمها حول العالم لكونها صديقة للبيئة.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول حادثة مروعة، تعرضت لها سيارة "تسلا" من فئة "إس" الكهربائية.

© AP Photo / Mark J. Terrill بالفيديو... سيارة "تسلا" تطير في الهواء

واشتعلت سيارة تسلا الكهربائية في فورت لودرديل جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد اصطدامها في مجموعة من الأشجار، وأدت إلى مقتل سائقها.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تحقيقات الشرطة أظهرت أن السيارة كانت تسير بسرعة ما بين 75 إلى 90 ميل في الساعة، واصطدمت بمجموعة من الأشجار، وتحولت إلى كومة نار مشتعلة.

من جانبها، أشار موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن سائق السيارة، يدعى عمر علي.

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. (🎥 via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx — Marcine Joseph (@MJ_Reports) February 24, 2019

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وما يثير الذعر، هو أنه بعد إطفاء الشرطة للحريق المندلع في السيارة، وتم نقلها من مكان الحادث إلى موقع آخر، تفاجئ الجميع باندلاع الحريق مرة أخرى في السيارة.

Investigators in Davie are looking into a crash involving a Tesla on S Flamingo Road near 10th. Police say officers tried to save the driver but couldn’t open the door because there was not a handle. Car burst into flames. Unclear what led to the single-car crash. @CBSMiami pic.twitter.com/FrbmfOio9r — Ty Russell (@TRussellCBS4) February 25, 2019

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واكتشف المحققون أن الحريق الجديد المندلع، اشتعل في تلك المرة بمنطقة البطارية المخصصة لتخزين الطاقة، ما يعني أنها قد تكون السبب الرئيسي في ذلك الحادث المروع.

وأعربت شركة "تسلا" عن تعازيها لذوي السائق القتيل، وعزت الحادث إلى السرعة الزائدة التي كان يقود بها سيارته.

وأشارت إلى أن ما حصل لتلك السيارة الكهربائية يمكن أن يحدث للسيارات العادية في مثل هذه الظروف.