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16:25 27 فبراير/ شباط 2019
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    الحاسوب

    بدأ حاسوبا عاديا وأصبح أبا للثورات التكنولوجية

    © Sputnik . Ruslan Krivobok
    علوم
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    يشكل الحاسوب اليوم بالنسبة لجميع الناس ضرورة حتمية في حياتهم العملية والتعليمية، حيث شكل ظهوره ثورة مهدت لتقدم تكنولوجي سريع من نتائجه ظهور الهواتف المحمولة الحديثة التي أصبحت على تنافس وتقارب بينها وبين الحواسيب.

    الجيش الروسي
    © Sputnik . igor Onuchin
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    ساهم التطور العلمي إلى اكتشاف الكثير من التكنولوجيات التي استفاد منها المجتمع ومن بينها الحاسوب الذي كغيره من التكنولوجيات تدرج بمراحل مختلفة من التطور إلى أن وصل إلى ما عليه اليوم.

    ظهر الحاسوب الرقمي للمرة الأولى في عام 1937 بعد عمل شاق من قبل العلماء جون أتناسوف وكليفور بيري، بعد ذلك تم تطوير هذا الحاسوب من قبل وزارة الدفاع الأمريكية التي قامت بإنشاء حاسوب عسكري خاص بالجيش الأمريكي.

    واستمر التطور في مجال الحاسوب تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث استطاع خبراء في التكنولوجيا ابتكار أول حاسوب عام ليتم استخدامه في المجالات الحياتية لا العسكرية، وبلغ وزن الحاسوب نحو 30 طنا وكان داخله حواي 18000 صمام للمعالجة الحسابية.

    وفي بداية ستينيات القرن الفائت، ساهمت الاكتشافات العلمية إلى ظهور الترانزيستور الذي بدوره نتج عن ظهور حاسوب جديد مؤلف من الترانزستورات الإلكترونية التي جعلت من الحاسوب الجديد أقل وزنا وأصغر حجما بالإضافة إلى زيادة سرعته وفعاليته.

    حاسوب
    © Photo / Pixabay
    حاسوب

    أما عام 1977 بدأت ثورة حواسيب جديدة امتدت حتى يومنا هذا حيث تم ابتكار جهاز "ترينيتي" المحدث الذي يحتوي على معالج من نوع " MOS 6502" مايكروسوفت وكما أصدرت شركة "أبل" الأمريكية أول حاسوب من الجيل الجديد نجح واكتسب شهرة واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

    معالج كمومي
    © Fotolia / Tomasz Zajda
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    وفي ثمانيات القرن الماضي سعت الشركات التكنولوجية إلى ابتكار حواسيب للناس فظهرت العديد من الحواسيب التي صنفت ليس فقط للاستعمال المكتبي بل للاستخدام المنزلي. كما أدى الطفرة العلمية في هذه السنوات إلى بروز شركات جديدة في الأسواق ومن أبرزها شركة " HP".

    واستطاع الحاسوب من نوع "كومودور 64" من تجاوز الأرقام القياسية من حيث المبيعات الرقمية واحتل المركز الأول لسنوات عديدة في العالم. كما أطلقت شركة "ماكينتوش" عام 1984 حاسوب شخصي تضمن برنامج للرسم والتصميم.

    لكن الانفجار التكنولوجي الكبير في مجال الحواسيب كان مع بداية التسعينات حيث أصدرت شركة مايكروسوفت حاسوب يشغل على نظام الويندوز الذي كان يتميز بقدرته على الاتصال بشبكة الانترنت واستعماله كان سهلا لجميع الناس.

    امرأة تستخدم الحاسوب الشخصي
    CC0
    امرأة تستخدم الحاسوب الشخصي

    واستمرت شركة مايكروسوفت بإصدار أنظمة تشغيل متعددة لسنوات ومن أبرزهم حاسوب لوحي قابل للمس وسعت شركة أبل إلى مجاراة التطور أيضا عبر اصدار عدة حواسيب من أنواع وفئات متعددة.

    كما ابتكرت شركة إنتل intel عام 2007 أول حاسوب محمول يمكن حمله أينما تذهب بفضل صغر حجمة في نفس العام أصدرت أبل أول إصدار من الأي فون.

    أما أخيرا كان صدور حاسوب محمول (تابل) يمكن نزع لوحة المفاتيح.

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    الكلمات الدلالية:
    الحاسوب, تكنولوجيا
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