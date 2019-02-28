علماء الجيولوجيا يكتشفون 7 براكين نشطة خطيرة في كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن 7 براكين نشطة في كاليفورنيا، تشكل تهديدا كبيرا على مساحات من الولاية يعيش فيها نحو 200 ألف شخص.

وجاء على الموقع الإلكتروني للهيئة: "وفقا لتقديرات التهديدات البركانية من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 8 مناطق بركانية جديدة في ولاية كاليفورنيا تشكل تهديدا متوسطا أو كبيرا".

ووفقا للخبراء، فإن 7 براكين في هذه المناطق تعتبر "نشطة" وقد تتسبب بزلازل بركانية وانبعاث الغاز ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية وحركة التربة.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 199 ألف شخص يعيشون أو يعملون أو يعبرون يوميا في مناطق النشاط البركاني في كاليفورنيا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي قد نشرت تقريرا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يحتوي على تقدير مخاطر انفجار البراكين وقائمة من البراكين الـ18 الأكثر خطورة، التي قد تؤدي إلى عواقب كارثية.

وأفادت الدراسة أن أخطر البراكين تتمركز في ولاية ألاسكا (5) وواشنطن (4) وأوريغون (4) وكاليفورنيا (3) وهاواي (2). وشملت القائمة 161 بركانا.