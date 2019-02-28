حيلة ذكية على "آيفون" تجعلك مخفي عن "الأزرق اللعين" في واتسآب

كشفت تقارير صحفية عالمية عن حيلة ذكية تم اكتشافها في هاتف "آيفون" التابع لشركة "أبل" الأمريكية، يمكن أن تجعل أي شخص مخفيا عما يطلق عليه "الأزرق اللعين" في تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

نشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقريرا حول تفاصيل تلك الحيلة الذكية، التي تتوافر في نسخ معينة من هواتف "آيفون"، مستفيدة من تقنية حديثة دعمت "أبل" بها هواتفها.

وتمكن تلك التقنية مستخدمي " واتسآب " من قراءة الرسائل من دون أن تظهر "العلامة الزرقاء" التي تظهر أنك قرأتها، ويسعى الكثير من المستخدمين إلى تجبنها.

وأبرز ما يميز تلك التقنية والحيلة الذكية، هو أنها لا تحتاج إلى تغيير في إعدادات "واتسآب" على الإطلاق، وتمكن المستخدم من قراءة أية رسالة بسرية تامة من دون أن يعرف مرسلها بذلك.

وتعتمد تلك الحيلة، على ميزة جديدة دعمت "أبل" بها هواتف "آيفون" الحديثة، ألا وهي تقنية "اللمس ثلاثي الأبعاد".

تحتوي هواتف "آيفون" التي تعتمد على تلك التقنية على طبقات إضافية حساسة للمسة، ما يجعلها تظهر خيارات أخرى للضغط بقوة مثلا على الشاشة.

لذلك أشارت الصحيفة البريطانية أنه عند الضغط بقوة على أية رسالة "واتسآب" مباشرة فيمكنك قراءتها مباشرة من دون ظهور العلامة الزرقاء.

ويمكن من خلال تلك الحيلة الذكية قراءة نحو 12 رسالة من آخر الرسائل الموجودة لديك في الدردشة بسرية تامة.

[News] Genius WhatsApp trick lets you read texts on iPhone WITHOUT sender knowing — The Sun https://t.co/ZsE3L0tVdz — Apple What's Up (@appappleus) February 28, 2019

​

ولكن، يحذر التقرير، بأنك إذا ما ضغطت بشدة على الشاشة بعدها، ستنتقل مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة لتطبيق "واتسآب"، ما يجعل العلامة الزرقاء تظهر مباشرة.

وأوضح التقرير، أن تلك الحيلة الذكية على واتسآب تتوافق مع هواتف "آيفون 6 إس"، و"آيفون 7"، و"آيفون 7 بلس"، و"آيفون 8"، و"آيفون 8 بلس"، و"آيفون X"، و"آيفون XS"، و"آيفون XS ماكس".