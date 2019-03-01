سبق علمي... يد صناعية تنفرد بهذه الميزة

في ثورة طبية جديدة، تمكن باحثون مؤخرا من تطوير أيدي صناعية، تمتاز وللمرة الأولى في أنها تمنح لمرتديها، الشعور بالأشياء التي يمسكوها.

وأشار الباحثون من زيورخ، ولوزان، وجنيف بسويسرا، وبيزا وروما في إيطاليا، وفرايبورغ في ألمانيا. في نتائج دراستهم، التي نشرت على موقع "ساينس روبوتيكس"، أن الأطراف الصناعية الجديدة هي تتويج لعشر سنوات في علوم الروبوتات.

وتمكن الأطراف الجديدة الأشخاص، من استعادة إحساس ما يلمسونه بشكل دقيق للغاية، والمقارب لنفس مشاعر أيديهم التي فقدوها، حتى ولو كانوا في مكان مظلم أو وهو مغلقين أعينهم.

Prosthetic Research Aims to Restore a Sense of Touch and Spatial Awareness https://t.co/xi8NXhog5e pic.twitter.com/Zem0eVLFBO — IoT Expert (@iotexpertit) February 23, 2019

وقد تم اختبار الأطراف الاصطناعية بنجاح على العديد من المرضى، ويعمل عن طريق تحفيز الأعصاب في الجذع المبتور، إذ يمكن للأعصاب بعد ذلك تقديم تغذية حسية للمرضى في الوقت الحقيقي، مثلما يفعلون في اليد الطبيعية.

ومكنت هذه التكنولوجيا اثنين من المبتورين لاستعادة إحساسهم من جديد، إذ تمكنوا من تحديد حجم وشكل 4 أشياء ذات مستوى عال من الدقة بنسبة 75.5٪.

ونشر الباحثون مقاطع فيديو عن التجارب، يظهر فيها كيف يمسك المتطوعون أحد الأشياء بمساعدة الأطراف الصناعية.