علماء الآثار يكتشفون "إكسير الحياة" في الصين (صور)

واحتوى الوعاء على 3.5 لتر من السائل الذي يتكون من نترات البوتاسيوم والألونيت، واعتقد العلماء أنه خمر في البداية نظرا لرائحة الكحول التي فاحت منه، بحسب وكالة "شينخوا".
"Elixir of immortality" found in central China's ancient tomb https://t.co/h91PhQnpFy pic.twitter.com/gGEp0gyVcR— CGTN (@CGTNOfficial) March 2, 2019
كما قال عالم الآثار، بان فو شنغ، أن هذه المكونات رئيسية لدواء الخلود المذكور في وثيقة طاوية.
يشار إلى أنه تم اكتشاف على إكسير كهذا لأول مرة في تاريخ التنقيب، وقال رئيس معهد لويانغ للآثار الثقافية شي جيا تشن، إنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أدوية خلود أسطورية في الصين.
"Immortality drug" from 2,000 years ago! Archaeologists say the liquid found in central China's ancient tomb is "elixir of life" recorded in ancient Taoist literature https://t.co/pfZMCwXsy6 pic.twitter.com/dZ2ZAcPwJu— China Xinhua News (@XHNews) March 1, 2019
كما تم استخراج عدد كبير من الأواني الفخارية المطلية بالألوان والأدوات اليشمية والبرونزية من المقبرة التي تغطي مساحة قدرها 210 أمتار مربعة، بالإضافة إلى الاحتفاظ برفات صاحب المقبرة أيضا.
ووفرت المقبرة المكتشفة مواد قيمة لدراسة حياة النبلاء وكذلك طقوس الجنائز والعادات في عهد أسرة هان الغربية.
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