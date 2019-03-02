علماء الآثار يكتشفون "إكسير الحياة" في الصين (صور)

اكتشف علماء الآثار خلال حفريات المقابر القديمة وعاء برونزي فيه سائل، كان يعد "إكسير الحياة"، في عهد أسرة هان الغربية في مقاطعة خنان وسط الصين.

واحتوى الوعاء على 3.5 لتر من السائل الذي يتكون من نترات البوتاسيوم والألونيت، واعتقد العلماء أنه خمر في البداية نظرا لرائحة الكحول التي فاحت منه، بحسب وكالة "شينخوا".

كما قال عالم الآثار، بان فو شنغ، أن هذه المكونات رئيسية لدواء الخلود المذكور في وثيقة طاوية.

يشار إلى أنه تم اكتشاف على إكسير كهذا لأول مرة في تاريخ التنقيب، وقال رئيس معهد لويانغ للآثار الثقافية شي جيا تشن، إنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أدوية خلود أسطورية في الصين.

"Immortality drug" from 2,000 years ago! Archaeologists say the liquid found in central China's ancient tomb is "elixir of life" recorded in ancient Taoist literature https://t.co/pfZMCwXsy6 pic.twitter.com/dZ2ZAcPwJu — China Xinhua News (@XHNews) March 1, 2019

كما تم استخراج عدد كبير من الأواني الفخارية المطلية بالألوان والأدوات اليشمية والبرونزية من المقبرة التي تغطي مساحة قدرها 210 أمتار مربعة، بالإضافة إلى الاحتفاظ برفات صاحب المقبرة أيضا.

ووفرت المقبرة المكتشفة مواد قيمة لدراسة حياة النبلاء وكذلك طقوس الجنائز والعادات في عهد أسرة هان الغربية.