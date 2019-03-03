اليوغا تداوي ضغط الدم المرتفع وهي بديل للعلاج المكلف

بين بحث، أن الذين يمارسون اليوغا ثلاث مرات أسبوعيا يعانون من ضغط الدم المرتفع أقل من غيرهم.

وأظهرت الدراسة، أن ضغط الدم الانقباضي لدى الذين مارسوا اليوغا كان أقل مقارنة بالمجموعات التي امتنعت عن ممارسة التمرينات كما انخفض ضغط الدم الانبساطي لديهم بفضل هذه الرياضة.

حلل الباحثون بيانات 49 تجربة شارك فيها 3517 شخصا معظمهم رجال ونساء في منتصف العمر وبدناء ويعانون بالفعل من ضغط الدم المرتفع أو أوشكوا على الإصابة به، بحسب "رويترز".

وقال أحد مؤلفي الدراسة "لا تظهر نتائجنا فقط أن اليوغا ربما تكون في فعالية التمرينات البدنية في خفض ضغط الدم بل تشير أيضا إلى أهمية ممارسة تمرينات اليوغا للتنفس والاسترخاء العقلي والتأمل إلى جانب الحركات".

وقال أخصائي إعادة تأهيل مهرشيد سيناكي في مستشفى مايو كلينيك في ولاية مينيسوتا الأمريكية "تحسن اليوغا التوازن والقوة والمرونة بشكل عام لكن يمكن أن تقع مشاكل إذا سعى المرء إلى المرونة القصوى وكان يعاني من هشاشة في المفاصل".

يذكر أن الأمير تشارلز يشجع ممارسة اليوغا في بريطانيا كما يلاحظ بقوله، تم إثبات أنه لدى اليوغا آثار إيجابية على العقل والجسد، بحسب "تلغراف".

ويمكن أن تستبدل اليوغا العلاج المكلف، وأضاف الأمير، لدى اليوغا فوائد اجتماعية كبيرة فتعلم الانضباط والاعتماد على الذات والمسؤولية، وهذا بالتأكيد يعزز الصحة العامة.

في سياق آخر يذكر أنه تم إدراج رياضة اليوغا في المدارس السورية للتخفيف من آثار الحرب، حيث تساعد على التأمل وتعزز السلام والطمأنينة لدى الأطفال كما ترشدهم نحو المحبة التسامح عبر التمارين، فيما يستفيد منها آخرون في التخلص من الضغوط المدرسية خلال أوقات الامتحان والدراسة كونها تقوي التركيز.