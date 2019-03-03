بالفيديو... الكبسولة سبيس إكس دراجون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت كبسولة غير مأهولة بمحطة الفضاء الدولية بنجاح، اليوم الأحد، وذلك في خطوة مهمة على طريق هدف شركة (سبيس إكس) المملوكة لإيلون ماسك وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، لاستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وانطلقت الكبسولة (كرو دراجون) التي يبلغ طولها 4.9 متر على متن صاروخ من طراز فالكون 9 من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا الساعة 2:49 صباحا بالتوقيت المحلي (0749 بتوقيت جرينتش) يوم أمس السبت، وكانت تحمل على متنها دمية اختبار تدعى ريبلي.

A new generation of space flight starts now with the arrival of @SpaceX’s Crew Dragon to the @Space_Station. Congratulations to all for this historic achievement getting us closer to flying American Astronauts on American rockets. #LaunchAmerica pic.twitter.com/QMOuE2ecwm — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) March 3, 2019

​وتمت عملية الالتحام بسلاسة وفي التوقيت المحدد وهو ما أثار صيحات البهجة داخل غرفة التحكم.

SpaceX team in Hawthorne control, Dragon docked to Station above pic.twitter.com/JUWkOrWjsH — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

​وستقوم رائدة الفضاء الأمريكية آن مكلين ورائد الفضاء الكندي ديفيد سانت-جاك اختبارات على الكبسولة وسيتفحصان قمرتها خلال وجودها في المحطة على مدى خمسة أيام.

SpaceX Crew Dragon has docked with International @Space_Station pic.twitter.com/CccsItLLvJ — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

​وكانت ناسا قد منحت شركتي سبيس إكس وبوينج عقدا بقيمة 6.8 مليار دولار لصنع أنظمة صواريخ وكبسولات قادرة على المنافسة، ويمكنها نقل رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأمريكي للتقاعد عام 2011.

The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

​وتهدف الأنظمة إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر للأبحاث في الفضاء على بعد حوالي 402 كيلو متر عن الأرض وتكلف بناؤها مئة مليار دولار. وتتكلف رحلة التوصيل الواحدة نحو 80 مليون دولار.