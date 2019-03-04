روسيا تصنع هيكلا دون إطار للقمر الصناعي المصري "إيجيبت سات"

وأفادت الشركة أن ميزات التصميم تسمح باستيعاب لوحات التحكم الحراري مع عناصر الطاقة المتجددة، ما يزيد من المساحة داخل القمر الصناعي، التي يمكن استخدامها لإضافة مزيد من المعدات.

وأشارت الشركة إلى أن وزن هذه المركبة أقل من نظائرها، التي تملك إطارا خاصا بـ15%. ويمكن تجميعها بالدقة المطلوبة خلال أقل من ساعة.

وقال مدير شركة "تكنولوجيا" أندريه سيليكين: "تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية دون إطار هي الحل التقني الخاص بالمؤسسة، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء من شركة "تايس". إنه يسمح بتقليل تكاليف العمل وتقليل وقت التجميع، بينما يستغرق تصميم وإنشاء المنتج النهائي أقل من 3 أشهر. وكانت عملية التجميع تستغرق 6 أشهر من قبل. وهذا ميزة كبيرة في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق لإنشاء مجموعات الأقمار الصناعية المدارية".

وقد صمم القمر الصناعي "إيجيبت سات-أ" لصالح الوكالة الوطنية المصرية للاستشعار عن بعد. وقد جهز بمعدات إلكترونية بصرية حديثة ذات دقة عالية. ويتمكن القمر الصناعي من التصوير في الأطياف المرئية والأشعة تحت الحمراء في النطاقات البانكروماتيك ومتعددة الأطياف. وحصل الجهاز على نظام كهروضوئي محسن ونظام تحكم ورابط لاسلكي عالي السرعة وألواح شمسية حديثة. ويبغ وزنه حوالي طن واحد. وسيعمل القمر الصناعي لمدة 11 عاما.

وتم إطلاق القمر الصناعي المصري، يوم 21 شباط/فبراير، من قاعدة بايكونور. وهو القمر الصناعي الروسي الثالث المصنوع بتكنولوجيا فريدة من نوعها.